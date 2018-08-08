С фабрики в Ак-Тюзе уволили 200 работников

Около 200 работников ЗАО «ТК Георезерв» уволили с фабрики из-за нехватки денег. Об этом сообщает председатель Горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев.

Возле офиса ЗАО «ТК Георезерв» проходит митинг работников с требованием погасить задолженности по выплате зарплаты за последние 5 месяцев.

Почти все работники уволены с 1 августа в связи с истечением срока трудового договора. Профсоюз предприятия считает увольнения и невыплату зарплаты незаконными.

В результате переговоров заместитель генерального директора предприятия Светлана Черемисина обещала направить коллективу письменные гарантии погашения задолженности и до 17 августа полностью выплатить зарплату.

ЗАО «ТК Георезерв» занимается переработкой и обогащением золотосодержащей руды с месторождения «Куранды-Жайлоо» на фабрике в Ак-Тюзе.