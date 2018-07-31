21:09
USD 68.06
EUR 79.47
RUB 1.08
Общество

На озерах Комсомольском и Пионерском усилены меры безопасности

На озерах Комсомольском и Пионерском усилены меры безопасности. В Карагачевой роще, где расположены водоемы, состоялось выездное совещание чиновников городских и муниципальных служб. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

В рамках реконструкции парка вдоль озер установлены две видеокамеры для мониторинга соблюдения отдыхающими мер безопасности при купании. Также на водоемах в две смены работают спасатели (всего восемь человек).

Начальник службы спасения управления МЧС по городу Бишкеку Мелисбек Назарбеков отметил, что за купальный сезон спасены два человека, еще двум оказана первая медицинская помощь.

«Установлены щиты и баннеры, предупреждающие население о соблюдении мер безопасности при посещении мест отдыха и купания», — отметил он.

Соответствующим службам поручено рассмотреть вопрос об увеличении количества спасателей в выходные дни, когда отдыхающих становится больше, а также усилить контроль общественной безопасности и за распитием алкоголя.
Ссылка:
просмотров: 319
Версия для печати
Материалы по теме
На водоемах в Кыргызстане в 2018 году уже утонули 57 человек
Бишкекчан просят не купаться в Пионерском и Комсомольском озерах
Столичные службы готовятся к открытию купального сезона
Популярные новости
Проверка магазинов. Как нас обманывают в&nbsp;супермаркетах Проверка магазинов. Как нас обманывают в супермаркетах
Райымбека Матраимова (Раима-миллионера) восстановили в&nbsp;должности Райымбека Матраимова (Раима-миллионера) восстановили в должности
Кыргызстан вошел в&nbsp;десятку самых бедных стран мира Кыргызстан вошел в десятку самых бедных стран мира
Какое гражданство есть у&nbsp;Кулматова? Ответ дали в&nbsp;российском посольстве Какое гражданство есть у Кулматова? Ответ дали в российском посольстве
Бизнес
Как обезопасить себя от&nbsp;мобильных мошенников Как обезопасить себя от мобильных мошенников
Интернет-магазин OSTORE.KG дарит 10&nbsp;ГБ мобильного Интернета! Интернет-магазин OSTORE.KG дарит 10 ГБ мобильного Интернета!
О&nbsp;деньгах просто О деньгах просто
БТА Банк и&nbsp;AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об&nbsp;исламском банкинге БТА Банк и AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об исламском банкинге