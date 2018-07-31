На озерах Комсомольском и Пионерском усилены меры безопасности. В Карагачевой роще, где расположены водоемы, состоялось выездное совещание чиновников городских и муниципальных служб. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

В рамках реконструкции парка вдоль озер установлены две видеокамеры для мониторинга соблюдения отдыхающими мер безопасности при купании. Также на водоемах в две смены работают спасатели (всего восемь человек).

Начальник службы спасения управления МЧС по городу Бишкеку Мелисбек Назарбеков отметил, что за купальный сезон спасены два человека, еще двум оказана первая медицинская помощь.

«Установлены щиты и баннеры, предупреждающие население о соблюдении мер безопасности при посещении мест отдыха и купания», — отметил он.

Соответствующим службам поручено рассмотреть вопрос об увеличении количества спасателей в выходные дни, когда отдыхающих становится больше, а также усилить контроль общественной безопасности и за распитием алкоголя.