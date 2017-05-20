Столичные службы готовятся к открытию купального сезона. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе мэрии.

По их данным, запустить озера в Карагачевой роще планируется после 15 июня.

«Санитарное предписание по подготовке к купальному сезону мы выдали еще в начале весны, чтобы завозили песок, чистили отстойники, разобрались с водой, проводили ремонт, поставили навесы. Недавно наши специалисты выезжали на место, проверили ход работ. На 60–70 процентов наши предписания выполнены или находятся в процессе выполнения», — отметил главный врач Центра госсанэпиднадзора Бишкека Артур Буюклянов.

Он добавил, что перед открытием купального сезона (в начале июня) они проверят в лаборатории состояние песка.