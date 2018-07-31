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Общество

В Кыргызстане соберутся ученые-алтаисты со всего мира

В Кыргызстане с 26 по 31 августа пройдет 61-е заседание Международной алтаистической конференции (Permanent International Altaistic Conference). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, PIAC является традиционной площадкой, объединяющей ученых-алтаистов из разных стран. Она была создана 4 сентября 1957 года в Мюнхене на Международном конгрессе востоковедов. Традиционные ежегодные встречи в рамках PIAC дают специалистам возможность обсуждать результаты научных исследований в области изучения языков, культур и наследия народов алтайской цивилизации.

Участники конференции примут участие в мероприятиях III Всемирных игр кочевников.

Генеральный секретарь PIAC профессор Барбара Кельнер-Хейнкеле и действующий председатель профессор Акош Апотоцки (Венгрия) передали на 2018 год руководство организацией форума профессору, доктору исторических наук Сынаре Алымкуловой из Кыргызского государственного университета имени Ишеналы Арабаева.

Отечественным ученым предоставляется уникальная возможность познакомиться с учеными с мировым именем и услышать доклады зарубежных исследователей.
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