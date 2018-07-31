В Кыргызстане соберутся ученые-алтаисты со всего мира

В Кыргызстане с 26 по 31 августа пройдет 61-е заседание Международной алтаистической конференции (Permanent International Altaistic Conference). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.
По ее данным, PIAC является традиционной площадкой, объединяющей ученых-алтаистов из разных стран. Она была создана 4 сентября 1957 года в Мюнхене на Международном конгрессе востоковедов. Традиционные ежегодные встречи в рамках PIAC дают специалистам возможность обсуждать результаты научных исследований в области изучения языков, культур и наследия народов алтайской цивилизации.
Участники конференции примут участие в мероприятиях III Всемирных игр кочевников.
Отечественным ученым предоставляется уникальная возможность познакомиться с учеными с мировым именем и услышать доклады зарубежных исследователей.