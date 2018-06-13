20:58
USD 68.29
EUR 80.51
RUB 1.10
Общество

Узбекистанец вырастил на одном дереве 18 разных видов фруктов

Фото Xs.uz. Абдувахоб Мирзажонов в своем саду

Житель поселка Алтыарык Ферганской области Узбекистана Абдувахоб Мирзажонов вырастил уникальное дерево, на котором созревают плоды 18 различных видов фруктов. Об этом сообщило агентство «Фергана».

Помимо экспериментального дерева, на котором рядом висят сливы, абрикосы и другие плоды, в саду фермера прививаются саженцы, привезенные в Узбекистан из Америки, Европы, Дальнего Востока, Китая и Кореи.

Всего селекционер культивирует свыше двух тысяч фруктовых деревьев.

Здесь можно найти четыре сорта абрикоса, пять сортов яблони, восемь сортов сливы, десятки сортов винограда. В настоящее время цель Абдувахоба Мирзажонова — адаптировать чужеземные саженцы к местному климату и наладить производство плодоовощной продукции в промышленных масштабах.
Ссылка:
просмотров: 844
Версия для печати
Материалы по теме
Фермер обнаружил на своем участке уникальную змею. У нее две головы
Селекция айылында дүкөндөн чыккан өрт жакынкы үйдү каптады
Популярные новости
После громких арестов. Алмазбек Атамбаев выступил с&nbsp;политическим заявлением После громких арестов. Алмазбек Атамбаев выступил с политическим заявлением
Вину в&nbsp;коррупции не&nbsp;признает. Как сидит Сапар Исаков и&nbsp;кто его посещает Вину в коррупции не признает. Как сидит Сапар Исаков и кто его посещает
Почему бегут? Ряды СДПК добровольно покидают соратники Алмазбека Атамбаева Почему бегут? Ряды СДПК добровольно покидают соратники Алмазбека Атамбаева
Дело энергетиков Кыргызстана. Кого из&nbsp;чиновников может &laquo;похоронить&raquo; ТЭЦ Бишкека Дело энергетиков Кыргызстана. Кого из чиновников может «похоронить» ТЭЦ Бишкека
Бизнес
Смотрите чемпионат мира по&nbsp;футболу на&nbsp;своем смартфоне Смотрите чемпионат мира по футболу на своем смартфоне
Спортсмен, педагог, бизнесмен. Камчыбек Жолдошбаев решил рассказать, как живет Спортсмен, педагог, бизнесмен. Камчыбек Жолдошбаев решил рассказать, как живет
Впервые в&nbsp;СНГ. &laquo;Бакай Банк&raquo; открыл Исламский финансовый центр Впервые в СНГ. «Бакай Банк» открыл Исламский финансовый центр
Услуга &laquo;Где дети?&raquo; определит местоположение членов вашей семьи Услуга «Где дети?» определит местоположение членов вашей семьи