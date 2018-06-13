Узбекистанец вырастил на одном дереве 18 разных видов фруктов

Житель поселка Алтыарык Ферганской области Узбекистана Абдувахоб Мирзажонов вырастил уникальное дерево, на котором созревают плоды 18 различных видов фруктов. Об этом сообщило агентство «Фергана».

Помимо экспериментального дерева, на котором рядом висят сливы, абрикосы и другие плоды, в саду фермера прививаются саженцы, привезенные в Узбекистан из Америки, Европы, Дальнего Востока, Китая и Кореи.

Всего селекционер культивирует свыше двух тысяч фруктовых деревьев.

Здесь можно найти четыре сорта абрикоса, пять сортов яблони, восемь сортов сливы, десятки сортов винограда. В настоящее время цель Абдувахоба Мирзажонова — адаптировать чужеземные саженцы к местному климату и наладить производство плодоовощной продукции в промышленных масштабах.