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Общество

Как, используя навоз, фермер облегчил работу сельской женщины

Житель села Шоро-Башат Торт-Кольского сельского округа Узгенского района Бакытбек Узаков сумел облегчить работу сельской женщины. Теперь семья фермера благодаря его умению и поддержке международной организации не испытывает проблем с приготовлением пищи и отоплением дома. Они научились использовать биогаз.

Источник энергии

Регион обладает значительным потенциалом для использования возобновляемых источников энергии, но биогаз как ресурс здесь практически не задействован. Бакытбек Узаков много лет занимается разведением крупного рогатого скота. Будучи фермером, он знает, что отходы животноводства постоянно скапливаются и их нужно как-то использовать. Способов несколько: одни сливают их в яму, а затем перевозят в качестве удобрения на поля, другие сушат навоз, чтобы потом топить им печь.

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg». Во дворе у фермера Быкытбека Узакова

Бакытбек заинтересовался идеей создания приспособления для выработки биотоплива, которое относится к экологически чистым видам. Он узнал, что получаемый биогаз содержит 70 процентов горючего метана, а остаток является биоудобрением, так как содержит необходимые микроэлементы и не имеет запаха. В этом удобрении нет семян сорняков и яиц гельминтов, его применение способствует повышению урожайности, также это позволит экономить на покупке химических удобрений.

Дорогое удовольствие

Проект получился недешевым, Бакытбек Узаков вложил около $3 тысяч, а международная организация предоставила оборудование на сумму почти $26 тысяч. Фермер сам занимался строительством установки и стал в этом деле настоящим экспертом. В феврале 2018 года установка заработала. Из одной тонны биотоплива получается 35-40 кубометров биогаза.

С тех пор супруга фермера Гульзат Бердибекова не зависит от отключений электричества, нехватки дров или угля, она готовит еду и обогревает дом на биогазе, которого у них в избытке. В сутки семья из шестерых человек тратит около 10 кубов топлива.

Сплошные плюсы

Фермер пока не продает биотопливо и биоудобрения, хотя спрос на них уже есть. Он планирует построить теплицу, чтобы с пользой применять свои достижения в использовании альтернативных источников энергии.

Благодаря новшеству его супруге стало легче управляться с домашним хозяйством. И не только. Бесперебойную работу установки обеспечивают два человека, то есть установка дала селу два рабочих места. А если Бакытбек Узаков запустит теплицу, то обеспечит работой еще несколько сельчан и со временем станет поставщиком экологически чистых овощей.
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