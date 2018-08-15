Президенту показали, как работает компания, обеспечивающая фермеров семенами

Президент посетил филиал агропромышленного комплекса «ЭлДан Аталык» предприятия «Аталык-Озгон» в Узгенском районе Ошской области.

Фото пресс-службы президента

Глава государства ознакомился с работой предприятия, которое занимается обеспечением местных фермеров качественными семенами, выращиванием чеснока и сафлора, а также их переработкой.

Генеральный директор предприятия Турат Укубаев рассказал, что в рамках проекта была создана машинно-тракторная станция (МТС), 203 фермерам Узгенского и Кара-Суйского района предоставлено более 20 тонн семян чеснока, построен цех для переработки сафлорового масла, мощность выработки которого составляет 50 тонн продукта в день.

Предприятие также занимается лизингом и обслуживанием сельскохозяйственной техники, сбытом сельхозпродукции и лабораторными услугами по определению безопасности продукции. Всего на модернизацию предприятия было потрачено $3,5 миллиона.

Сооронбай Жээнбеков отметил большую значимость такого перерабатывающего предприятия в регионе.

«Одно такое предприятие может обеспечить работой многих жителей. Одной из важнейших целей государства является увеличение и поддержка именно перерабатывающих предприятий в регионах. Ваша компания начинала свою деятельность в Чуйской области, теперь открыли филиал и в Ошской области», — подчеркнул президент и выразил признательность руководству и коллективу предприятия за их труд.