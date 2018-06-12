В дорогу! Эксперты назвали топ-пятерку самых удобных машин для путешествий

Эксперты назвали пятерку наиболее удобных автомобилей для путешествий по российским дорогам. В рейтинг, составленный редакцией SpeedMe, вошли модели различных классов, а также разных производителей, в числе которых как зарубежные компании, так и отечественные.

Лучшим для дальних поездок по России в классе кроссоверов назван Renault Duster, который входит в тройку самых популярных представителей сегмента SUV на российском авторынке. Этот автомобиль имеет в своем арсенале все для того, чтобы чувствовать себя комфортно в путешествиях: высокий клиренс, экономичность, наличие кондиционера, полного привода и надежных основных узлов.

В сегменте седанов лучшим признан Toyota Camry новой генерации, сочетающий в себе отличную шумоизоляцию, широкий набор различных электронных помощников, 3-зонный климат-контроль, а также вместительный багажник, объемом в 493 литра.

Лучшим минивэном для путешествий по России назван Toyota Alphard, оснащенный 3,5-литровым мотором на 275 лошадиных сил. Эта модель отличается от конкурентов высоким уровнем надежности, вместительностью и функциональностью. В числе главных плюсов выделяется возможность регулировки сидений в широком диапазоне, два люка, а также ионизатор воздуха.

В сегменте универсалов пальму первенства эксперты отдали «внедорожному» универсалу Lada Vesta SW Cross с 1,8-литровым двигателем на 122 лошадиные силы, сочетающимся с 5-диапазонным «роботом». Стоимость этой модели начинается от 874 тысяч рублей.

Что касается самого бюджетного автомобиля для путешествий по стране, то им назван автомобиль Lada Largus, ценник на который составляет 690 тысяч рублей. «Ларгус» может похвастаться высокой надежностью, хорошей вместимостью для груза и пассажиров и экономичностью.