Француженку в Кыргызстане замучили вопросами о замужестве

История Аурелии Маркиори в Кыргызстане началась десять лет назад, когда французских студентов университета направляли на исследование коммунистических и посткоммунистических стран. Многие будущие ученые Франции выбрали крупные государства, почти половина однокурсников Аурелии отправились в Россию.

Фото из личного архива Аурелии Маркиори. Аурелия Маркиори с подругой

Она же решила исследовать советскую историю Кыргызстана. Почему она так захотела и как все это происходит, француженка рассказала ИА «24.kg».

— Вы в Кыргызстане надолго?

— Да, я планирую надолго остаться тут. Мне нравится жить в Бишкеке. Сейчас я открываю небольшое кафе. Это будет мой мини-бизнес в вашей стране. А с августа начну преподавать в одной международной школе.

— Чем вас привлекает Бишкек?

— Хочу жить в тихом, спокойном городе. Поэтому, честно говоря, мне больше по душе прежний Бишкек. Четыре года назад здесь было меньше машин, меньше суеты. А сейчас город так быстро растет — появляются новые здания, разрушаются старые архитектурные строения. Он превращается в мегаполис.

Тем не менее здесь чудесная природа, замечательные пейзажи и доброжелательные люди. Все это тянет меня сюда.

Я люблю выезжать за город. Полчаса езды — и ты уже в горах: чистый воздух, зелень, высокие склоны, река. Ничем не заменимый отдых.

Фото из личного архива Аурелии Маркиори. В горах Кыргызстана

Вот сейчас ко мне приехала моя мама. Он приезжает уже в четвертый раз и тоже очень любит отдыхать в Кыргызстане.

Фото из личного архива Аурелии Маркиори. Поход в горы

Мы любим ездить в регионы. Очень понравились Арсланбоб, Сары—Челек, Сон-Куль. Я катаюсь на лыжах, поэтому зимой обязательно езжу на горнолыжную базу в Каракол.

— А чем Бишкек напоминает вам родной город?

-Жители Марселя и Бишкека не торопятся. Если вдруг встретишься с кем-то на улице, можно посидеть и поболтать.

— Каковы ваши первые впечатления от Кыргызстана?

— Я доктор исторических наук. Хорошо знаю русский язык и всегда планировала съездить в страны бывшего СССР. Когда в университете почти все выбрали Россию, я предпочла неизведанное — Кыргызстан, так как быстро теряю интерес к объектам всеобщего внимания. В 2008 году Бишкек показался мне очень уютным, светлым городом. Я работала во французском институте и преподавала язык в Кыргызско-Российском Славянском университете.

Потом попала сюда еще раз, это было уже во время работы в туристической компании. Тогда мы объездили все страны, расположенные вдоль Великого шелкового пути.

Затем решила вернуться еще раз, теперь уже сама. И вот уже четыре года в Кыргызстане. В ближайшие годы намерена жить здесь постоянно.

Фото из личного архива Аурелии Маркиори. В Кыргызстане

— С какими трудностями сталкиваются иностранцы в Кыргызстане?

— Многие переживают культурный шок, потому что у каждой среды свои особенности. Например, даже зная язык, я в первые годы была в шоке от фразы «ладно, давай». После вроде милой беседы мои знакомые произносили слова, которые я воспринимала как обидные. И лишь потом поняла, что здесь люди так прощаются.

Еще меня очень любят распрашивать о личной жизни. И таксистам, и малознакомым, и просто попутчикам интересна моя жизнь. Раньше все удивлялись моему холостяцкому образу жизни и давали советы. Поэтому сейчас я сразу говорю, что замужем, чтобы отстали.

Фото из личного архива Аурелии Маркиори

Также иностранцу очень трудно получить рабочую визу. В Кыргызстане зарплата небольшая, а виза стоит $1,5 тысячи. И ее приходится продлевать, поэтому каждый раз уходит довольно приличная сумма.

— Что вас разочаровало при близком знакомстве с местным населением?

— Мне не нравится отношение к некоторым иностранцам. Например, к индусам. Мой муж индус. Ему часто приходится выслушивать оскорбления от совершенно незнакомых людей просто так. Конечно, по отношению к европейцам нет дискриминации, но все равно я считаю, что не годится в цивилизованном обществе унижать человека только по цвету кожи или этнической принадлежности.

Еще замечу, что в общественных местах многие молодые люди ведут себя очень грубо, толкаются и за это вообще не извиняются. Кстати, я заметила, что взрослое поколение более образованное и эрудированное, чем молодежь. В регионах старики мне рассказывают о событиях мировой политики с датами и цифрами, историю Франции. Откуда у них такие знания без Интернета, газет и телевидения?

— Чего вам не хватает в нашей стране?

— Я скучаю по морю.Не хватает друзей и родных. Кстати, в Бишкеке очень мало проводится культурных мероприятий. Когда ко мне приезжают друзья, я не знаю, куда их сводить. Единственный Исторический музей закрыт уже два года.

Конечно, хотелось бы иметь здесь хорошую французскую кухню и блюда из морепродуктов. В Бишкеке есть только один маленький французский ресторан, но там очень дорого.

— А блюда местной кухни пробовали?

— Конечно, я люблю жидкий лагман, плов, манты с тыквой или джусаем. А вот в бешбармак было бы хорошо добавить специи.