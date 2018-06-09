Село Найман: как земля людей спасает

Как идет поддержка регионов на практике, как в глубинке решают проблемы с водой, повышают доходы от урожая и воспитывают бережное отношение к природным ресурсам, узнала корреспондент ИА «24.kg», посетив Ноокатский район.

Былой расцвет

Два села в Ошской области — Найман и Улуу-Тоо — вместе образуют самый маленький не только в районе, но и в Кыргызстане сельский округ — Найманский. Здесь 400 домохозяйств и 2 тысячи 604 жителя. В советское время Найман был поселком городского типа стратегического значения со спецобеспечением, так как в этой местности добывали ртутьсодержащую руду. Тогда 95 процентов населения были русскоязычными, но с распадом Союза люди выехали на историческую родину. Шахты закрылись. С тех времен сохранились несколько четырехэтажных многоквартирных домов, которые резко выделяются на общем фоне частных построек.

Сейчас сельский округ на 50 процентов дотационный. И люди продолжают покидать насиженные места.

Одной из главных проблем местных жителей является обеспечение питьевой и поливной водой. Питьевую дают два часа в сутки, так как работают всего две скважины, еще семь не действуют.

Сельчане платят за питьевую воду согласно тарифу — от 20 до 30 сомов на одного человека в месяц в зависимости от того, где находится колонка, на улице или во дворе. У некоторых установлены приборы учета, в этом случае вода обходится потребителям в два раза дешевле.

В сельском округе две школы, одна на 450 мест, вторая, карлик, — всего на 40. Также есть фельдшерско-акушерский пункт и группа семейных врачей.

Польза капельного орошения, доплаты школьным поварам и мытья рук

При школе «Найман» на участке 20 соток разбит экспериментальный сад, здесь школьники вместе с учителями практикуются в выращивании различных сельхозкультур. Обучение и практика направлены на освоение прогрессивных методов получения урожая, который планируется продавать, а прибыль использовать на развитие школы.

По словам директора школы Асылбека Сатар уулу, из всех учебных заведений, у которых есть участки, только в их саду используется система капельного орошения.

«Это позволяет экономно и эффективно использовать поливную воду, воспитывать у детей бережное отношение к природным ресурсам. Обученные школьники вносят вклад в развитие региона и всей страны в целом», — говорит он.

Фото ИА «24.kg». Директор школы Асылбек Сатар уулу

Директор добавил, что в подобное обучение вовлечены 120 школ страны. Побывав в одной из них в Араванском районе, он восхитился тем, как местные жители умудряются получать три урожая за сезон. И секрета особого нет: все дело в трудолюбии, убежден он.

В саду около его школы высажено около сотни привезенных карликовых яблонь и два десятка местных яблонек. По задумке урожай будет использоваться в школьной столовой, часть пойдет на продажу, а вырученные средства — в школьный фонд. Директор отметил, что средства из фонда нужны для более качественного и разнообразного горячего питания учеников с первого по четвертый класс, а их в школе 236. Государство выделяет по 7 сомов в день на ребенка, этих денег недостаточно. Поэтому родители ежемесячно делают взносы по 100 сомов за ребенка. Часть этих средств идет в качестве добавки к зарплате двух поваров. Зарплата повара, согласно бюджету, составляет 5 тысяч, плюс родительская добавка 2,1 тысячи сомов. Меню отличается разнообразием: пирожки, блины, булочки, каши, яйца вареные, компот.

Фото ИА «24.kg». В школе установили умывальники

Для улучшения санитарии и гигиены недавно в школе установили семь умывальников. Местный сельский совет выделил 50 тысяч, часть денег собрали родители, основная сумма поступила в виде гранта, общий бюджет работ составил почти 250 тысяч сомов.

Школьники с удовольствием моют руки. Как сказала одна из девочек, раньше она и не задумывалась о том, что простое мытье рук помогает сохранить здоровье.

Практика на грядках

Семиклассница Зульхумор Мансурова с прошлого года увлеклась занятиями в кружке по садоводству, получила поддержку в виде семян, которые засеяла в своем огороде. Этой весной там взошел картофель. И не только. Девочка вместе с мамой ухаживает за грядками, где выращивает зелень: укроп, петрушку и листья салата. Рядом с домом протекает канал, откуда они с помощью насоса берут поливную воду.

Для Зульхумор это интересное занятие, она научилась планировать огородные работы, ведет дневник, куда записывает все вегетационные изменения. Будущий урожай сможет продать на базаре или оставить для семьи. «В школе я видела, как ученики старших классов выращивают на продажу овощи и фрукты, и заинтересовалась. Это теория и практика вместе. И у меня стало получаться», — рассказала она.

Король помидоров

Пример для подражания — старшеклассники Ислам Эргешбай уулу и Алина Сардорбек кызы. В прошлый сезон они успешно вырастили свой первый урожай.

Фото ИА «24.kg». Старшеклассники Алина Сардорбек кызы и Ислам Эргешбай уулу

«До занятий по сельскому хозяйству я не знал, что такое компост, как его делать и применять, учителя разъяснили. На домашнем участке стал выращивать помидоры, научился разбираться в сортах. В летние месяцы у нас были проблемы с поливной водой, но я каждое утро вставал и поливал грядки из ведра. Урожай получился отличным! Сравнил выращенные помидоры с теми, что продают на базаре. Мои оказались красивее, крупнее, без повреждений. Каждый день я вел дневник, куда записывал, что делал и какие были изменения. Это оказалось очень полезным для сравнения. Это был мой первый опыт, и я не задумывался о продаже урожая, тем более что огород небольшой. Дома мы законсервировали больше сотни банок томатов, до сих пор стоят», — рассказал с гордостью Ислам Эргешбай уулу.

Сухофрукты: старый новый бизнес

А вот ученица 10-го класса Алина Сардорбек кызы решила урожай продать, она заинтересовалась тем, как правильно подготовить сухофрукты. Благодаря активности на занятиях и хорошему бизнес-плану, который она представила, девочке подарили сушильный шкаф для сухофруктов. Основу конструкции составляют деревянные рейки, обтянутые пленкой, несколько выдвижных секций из сетки. На изготовление сушилки размером 2×2 метра уходит один день, ее примерная стоимость — 3-5 тысяч сомов.

«Раньше у нас в селе ни у кого не было такого приспособления, мы сушили фрукты по старинке на открытом воздухе, в непогоду они портились, был маленький выход продукции, и на базаре она стоила недорого. В сушилке они получаются быстрее, сохраняются чистыми», — делится секретами успеха Алина.

По словам Алины, из 50 килограммов яблок и абрикосов она получила 25 килограммов сухофруктов. Общая прибыль от их продажи составила около 30 тысяч сомов.

Школьница добавила, что обучение включало не только темы о получении урожая, но и вопросы гендерного равенства: «После обучения я поняла, что такое равенство мальчиков и девочек. Раньше в селе девочки стеснялись ездить на велосипедах, считалось, они только для мальчиков. Сейчас мы тоже пользуемся велосипедами, и это нормально». А ее подруга рассказала, что девочки стали играть в футбол, чего раньше не было.

Первые успехи

Фото ИА «24.kg». Глава сельского округа Роза Шамаева

Розу Шамаеву, в прошлом учителя химии и биологии, уже на второй срок переизбрали главой сельского округа. Жители отметили, что с ее приходом многие проблемы начали активно решаться: электричество стало поступать бесперебойно, проведено уличное освещение за счет местного бюджета, улучшился сбор платежей за питьевую и поливную воду. Правда, есть сложные вопросы — выделения земельных участков желающим и трансформации земель.

Фото ИА «24.kg». Глава сельской управы Роза Шамаева с гостями села

Увидев активность населения, в село потянулись доноры с разными проектами. Развитие пошло в сторону применения современных сельскохозяйственных методов для получения хорошего и экологически чистого урожая. Сейчас работа в селе ведется в разных направлениях: это овощеводство, строительство теплиц и их управление, повышение продуктивности животных, мониторинг пастбищ, учет поливной воды, восстановление ирригационной инфраструктуры, сбор дождевой воды, применение капельного орошения, мульчирования, использование компоста. Привлекают к участию в процессе как школьников, так и взрослое население, но особое внимание уделяется уязвимым семьям через вовлечение их в женские группы взаимопомощи.

Женская сила

В Наймане созданы три такие группы, лидер одной из них Базаргуль Топчубаева — депутат местного совета, в котором из 11 депутатов 7 женщин. «В нашей группе 10 женщин, из них четыре — многодетные мамы, две из малоимущих уязвимых семей. У нас есть устав и фонд, в котором 13 тысяч 400 сомов», — говорит она.

При поддержке одного из проектов построили теплицу стоимостью около 70 тысяч сомов. Изначально были споры о месте установки теплицы, так как, если ее поставить на общей территории, был риск краж, поэтому установили в доме лидера Базаргуль.

В теплице провели капельное орошение, посадили зелень, редис, огурцы. По словам женщин, продавать зелень из теплицы невыгодно, потому что на рынок привозят более дешевую из Узбекистана,вот урожай и распределяют между женщинами.

Фото ИА «24.kg». Члены группы взаимопомощи села Найман. В центре — глава сельской управы Роза Шамаева

Это поддержка сельских семей через использование экологически чистой продукции: здоровая семья — здоровая страна.

Активистки отметили, что, занимаясь общим делом, стали более уверенными в себе, дружными. В их планах открыть небольшой цех по пошиву национальных предметов быта.