Зарплату учителям школы олимпийского резерва поднимут на 50 процентов. Об этом заявили сегодня на выездном заседании парламентского комитета парламента по бюджету и финансам.

По данным депутатов, правительство приняло постановление об увеличении размера заработной платы учителям данной школы с 2019 года.

По словам ее директора Кадыра Эргешова, средняя зарплата учителей и тренеров составляет 6 тысяч сомов.

Парламентский комитет решил до сентября выделить средства на приобретение учебных материалов и питание воспитанников.