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Общество

Зарплату учителям школы олимпийского резерва поднимут на 50 процентов

Зарплату учителям школы олимпийского резерва поднимут на 50 процентов. Об этом заявили сегодня на выездном заседании парламентского комитета парламента по бюджету и финансам.

По данным депутатов, правительство приняло постановление об увеличении размера заработной платы учителям данной школы с 2019 года.

По словам ее директора Кадыра Эргешова, средняя зарплата учителей и тренеров составляет 6 тысяч сомов. 

Парламентский комитет решил до сентября выделить средства на приобретение учебных материалов и питание воспитанников.
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