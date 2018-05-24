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Общество

25 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В некоторых районах Бишкека и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро».

В Бишкеке:

  • 9.00-13.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улицы Молдокулова, Куйручук);
  • 9.00-18.00 — 5-й микрорайон, 73, улицы Циолковского, 69, Тулебердиева, Фере, Манасчи Сагымбая, Орозбекова, переулок Пензенский;
  • 9.30-17.00 — жилая застройка «Карагачевая роща»;
  • 9.30-18.00 — улицы Бейшеналиевой, Токтогула, Ала-Арчинская, Сельповская, Ильменская, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Баба-Аты, Тыналиева, Узун-Булак, Садырбаева, Кейгал).

В Чуйской области:

  • 9.00-17.00 — села Кара-Суу, Ставрополовка, Садовое (улицы Пролетарская, Гэсовская), Восток (улицы Энгельса, Маркса, Ленина, Тельмана, Береговая), Ленинское (улицы Алма-Атинская, Денисенко), Беш-Кунгей (улицы Новая, Ткачева, Матросова), Лесхоз (улицы Школьная, Лесхозная), Национальное (улицы Московская, Новая, Ключевая-2), Манас (улицы Северная, Совхозная, Пионерская, Зеленая), Нижнечуйское (улицы Тельмана, Джамбульская, Токтогула, Киевская, Саратовская, Дачная, Зеленая, Чуйская, Фрунзе), города Кара-Балта (улицы Почтовая, Ленинградская, Центральная, Советская, Вокзальная, Куйбышева, Ракетная, Восточная, Садовая, Ильича, Некрасова, Дзержинского), Кант (улицы Панфилова, Горького, Комарова, Ленина, Маликова, Гастелло).

В Иссык-Кульской области:

  • 9.00-17.00 — город Каракол (улицы Кравцова, Курочкина, Пушкина, Макаренко).
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