«Я никому не нужен». Как предсказать подростковый суицид и что делать

В Кыргызстане ежегодно около сотни несовершеннолетних кончают жизнь самоубийством. Последний случай зарегистрировали несколько дней назад в Оше: повесилась восьмиклассница. В ее школьном рюкзаке нашли листок, где написано: «Мама, папа, я вас люблю»...

Что толкает подростков на такой шаг, можно ли предсказать суицид и на что стоит обратить внимание родителям? Об этом ИА «24.kg» рассказала клинический психолог Общественного фонда «Центр укрепления семьи «Данакер» Перизат Асылбаева.

— В чем причины суицида у подростков?

— Есть несколько факторов. Во-первых, подростковый возраст — кризисный период в жизни и развитии ребенка, когда происходит много изменений — как физиологических, так и психологических. Все происходит очень быстро, скелет и мускулатура стремительно растут, а внутренние органы не поспевают. Такие изменения по-своему являются стрессовыми, влияют как на эмоциональный фон, так и на поведение. Становится трудно управлять эмоциями.

Если дети переживают какую-то боль, отчаяние, печаль, то под влиянием этого импульса считают лучшим выходом заглушить эту боль с помощью необдуманных поступков, не задумываясь о последствиях.

Иногда подростки хотят таким образом просто привлечь к себе внимание.

Он еще не взрослый, но уже и не ребенок, поэтому хочет, чтобы взрослые общались с ним на равных, считались с его мнением, давали больше свободы и меньше ограничивали. Если на них оказывать давление в этом возрасте или относиться с пренебрежением к их потребностям, возникают различные протестные реакции.

Еще один фактор может быть связан с насилием (физическим, психологическим или сексуальным). Если подростка оскорбляют, унижают, игнорируют его нужды и потребности, он чувствует себя ненужным, одиноким, отверженным.

В силу отсутствия жизненного опыта подросток может катастрофизировать любую проблему и не видит конструктивных путей решения.

Бывает, когда группа сверстников не принимает кого-то, применяет систематическую травлю. В подростковом возрасте, конечно, важны родители, близкие и учителя, но на первое место все же выходят взаимоотношения со сверстниками, их признание ценно. Поэтому детям невыносимо испытывать унижение или отвержение именно от сверстников.

— Многие несовершеннолетние целыми днями сидят в телефоне, Интернете. Как научить детей дружить, общаться, разговаривать?

— Все зависит от того, в какой среде они находятся. Многие родители думают: раз они с утра до вечера работают, то делают все во благо своих детей. Но, создавая материальные условия, они забывают, что воспитание — ежедневный процесс, и начинается он с самого себя. Взрослые показывают модели поведения, которые дети потом реализуют.

В ребенка нужно инвестировать не только материальные блага, но и свое внимание, любовь, тепло и заботу.

Если родители уделяют внимание своим детям с маленького возраста, общаются с ними, водят их на мероприятия, играют в спортивные игры или элементарно вывозят на природу, то ребенок становится активным, стремится тоже быть в обществе, заводит друзей по интересам легко и непринужденно.

В одном из исследований родителей спросили, сколько времени за сутки они уделяют общению со своими детьми. Если не ошибаюсь, в выборке участвовало около 1,5 тысячи родителей разного социального статуса.

Выяснилось, что в среднем родители уделяют общению с детьми 40-60 минут! О чем же они беседуют в это время? Подавляющее большинство тратят его в основном на чтение нотаций, критику и замечания.

Сделал ли ты уроки? Почему получил плохую оценку? Почему не убрал в своей комнате? Ты должен делать то-то и то-то...

И только около 15 процентов уделяли внимание личности ребенка, интересовались его жизнью, проявляли уважение к его мнению:

Что интересного было у тебя за день? Чему ты научился сегодня? Есть ли у тебя какие-то трудности в общении с друзьями, сверстниками? Нужна ли тебе помощь? Давай обсудим, как можно решить эту проблему и так далее.

Такие слова подростки в некоторых семьях слышат редко. В результате они становятся закрытыми, теряется доверие в отношениях с родителями.

Был случай, когда ребенок не мог сказать родителям о проблемах со старшеклассниками. Каждый вечер родители за столом обсуждали нехватку денег, как тяжело им жить, часто конфликтовали между собой, а иногда дело доходило и до драки. Их сын, подросток, остался наедине со своими проблемами, не мог обратиться за советом, получить поддержку и помощь. Тогда он решился на отчаянный шаг. Его спасли, и когда спросили, что его толкнуло на это, он искренне ответил: «Моим родителям и так тяжело. Я думал, им будет легче, если меня не станет...».

Вот так ребенок из-за отсутствия социального опыта может принять неправильное решение.

— Нередко родители прибегают к запретам. Правильно ли это, или, напротив, стоит все разрешать?

— Во всем должна быть мера. Если вы что-то запрещаете подростку, нужно объяснить, какими могут быть последствия того или иного поступка. Также можно позаботиться о плане безопасности. Например, отпуская куда-либо ребенка, обязательно уточните по принципу трех «к»: Куда идет ребенок? С кем идет? И когда вернется? Взять контакты его друзей, познакомиться с ними, заехать за ним, когда мероприятие закончится, и так далее.

Есть взрослые, которые слишком ограничивают своих детей, не дают им жить, боясь, что их ребенок совершит ошибки.

Но жизнь невозможна без ошибок, через них мы приобретаем жизненный опыт. Надо разговаривать с ребенком, приводить примеры из жизни, и все это — в доброжелательной форме. Лучше обсуждать и научиться договариваться.

— Есть такие понятия, как безусловная и условная любовь. Дети любят своих родителей обычно безусловной любовью, какими бы те ни были. Родители тоже любят своих детей, но часто показывают им свою любовь только в случае, когда дети оправдывают их ожидания.

Не дай бог ты принесешь четверку! Мой сын(дочь) должен быть только отличником! Ты должен поступить в престижный вуз! Не дай бог, если ты меня опозоришь...

И эти ожидания родителей огромным грузом ложатся на плечи ребенка. Поэтому он постоянно живет в тревоге, чтобы соответствовать их требованиям.

В первую очередь родителям нужно изменить свое отношение, понять, что ребенок должен быть самим собой и не обязан соответствовать чьим-то ожиданиям.

Родители только создают условия, чтобы ребенок нашел себя в этой жизни. Может, он не хочет быть юристом, а хочет стать художником, музыкантом или мастером маникюра. И будет счастлив при этом. Не это ли главная цель родителей?

— Часто СМИ обвиняют в пропаганде суицида. Может ли новость о самоубийстве одного подростка подтолкнуть другого к мысли покончить с собой?

— Есть такой риск. И не только у детей, но и у взрослых. Так называемый эффект (или синдром) Вертера — массовая волна подражающих самоубийств, которые совершаются после самоубийства, широко освещенного телевидением или другими СМИ.

Естественно, человек, не переживающий глубокий кризис, даже после прочтения сенсационного материала о суициде едва ли станет примерять на себя подобный сценарий. А для кого-то сообщения в СМИ могут стать последней каплей.

— Можно ли предсказать суицид? На что должны обратить внимание родители?

— Любые внезапные изменения в настроении или поведении ребенка могут насторожить. Например, общительный, жизнерадостный ребенок вдруг стал грустным, раздражительным или задумчивым.

Или употребление в речи таких высказываний: «Я никому не нужен», «Скорее бы все это закончилось. Лучше умереть, чем так жить», «Ненавижу жизнь», «Скоро я уеду от всех подальше» или «Скоро вы избавитесь от меня» и тому подобных.

Это могут быть также шутки или разговоры о смерти. Если у ребенка проблемы в школе, то он старается пропустить уроки, падает успеваемость, теряется интерес к любимым занятиям и увлечениям.

Если вы замечаете какие-то изменения в поведении или настроении своего ребенка, нужно найти время для разговора с ним. Очень важно говорить своим детям: «Ты очень важен, дорог для меня! Что бы ни произошло, знай, что я готов помочь тебе. Любую проблему можно решить, если мы вместе все обсудим».

По возможности обратитесь к психологу, предварительно получив согласие своего ребенка. У нас в стране работает телефон доверия для детей по номеру 111 при Министерстве труда и социального развития КР, по которому родители могут получить консультацию профессионального психолога.