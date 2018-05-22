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Общество

В Кызыл-Кие закроют школу-интернат. Куда устроят детей?

В Министерстве образования и науки разъяснили ситуацию вокруг Кызыл-Кийской школы-интерната.

Ранее группа жителей города Кызыл-Кии Баткенской области выступила против закрытия учебного заведения. По их словам, решение было принято министерством еще в 2013 году, но до 2018-го предусматривалась оптимизация интерната. В этой связи в 2017-м прекратили прием учащихся.

«Рекомендация о реорганизации Кызыл-Кийской школы-интерната в общеобразовательную школу была принята на областном совещании уполномоченных органов по защите детей, представителей органов образования. Основанием для этого стали нарушения, выявленные межведомственной комиссией с участием неправительственных организаций. На момент проверки в учреждении содержался 221 ребенок. У воспитанников есть оба или один из родителей. А по Кодексу о детях КР содержание в учреждениях интернатного типа возможно только для детей-сирот или чьи родители лишены родительских прав», — пояснили в ведомстве.

В настоящее время за нарушение законодательства, в частности, за незаконное размещение в интернате 163 детей и несоответствие условий проживания требуемым стандартам, директор отстранен от занимаемой должности.

«Дети будут возвращены в семьи. Единственная воспитанница-сирота определена в приемную семью. На этой базе будут открыты общеобразовательная школа и реабилитационный центр для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», — добавили в министерстве.
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