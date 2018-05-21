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Общество

Голосовать или выбирать. Закон о выборах президента и депутатов хотят изменить

Закон о выборах президента Кыргызстана и депутатов Жогорку Кенеша хотят изменить. Поправки инициировал Мирлан Бакиров.

По его мнению, избирательный процесс предполагает выбор субъекта избирателем, которому он хочет передать свою власть. Выбор реализуется через свободное волеизъявление человека. Вместе с тем прошедшие выборы в стране показали, что граждане вынуждены были голосовать, а не выбирать.

Выборы в КР трансформировались не в конкуренцию политических партий, их программ, личностей, а в конкуренцию денег и использования политических манипуляций.

На прошедших парламентских выборах избирателям было предложено избрать одну из 14 партий, каждая из которых предложила список кандидатов в депутаты в количестве не менее 120 человек. В совокупности политические партии включили в свои списки более двух тысяч кандидатов в депутаты. При такой ситуации избиратель, лишенный возможности осознанного выбора, или не участвовал в выборах, или голосовал по просьбе или за того, кто платил больше.

Голоса избирателей превратились в товар. Отсутствие очередности в списке кандидатов позволит обеспечить равноправие кандидатов, исключить конкурс на место в партийном списке от суммы средств, вносимых лицом на счет партии, минимизировать субъективизм лидера партии.
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