20:31
USD 68.45
EUR 80.82
RUB 1.11
Общество

Мысли о суициде, насилие в семье. Почему дети звонят на телефон доверия

В Центр «Телефон доверия для детей: 111» при Министерстве труда и социального развития КР обращаются не только дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, но и взрослые.

В ведомстве отмечают, что зачастую взрослые не знают, как справиться с ребенком, у которого наступает переходный период, а дети не понимают, как общаться с родителями в этот период.

По словам директора центра Марины Джапаркуловой, обращения бывают разными.

«По каждому обращению проводится работа совместно с представителями территориальных подразделений госорганов и учреждений. Многим удается помочь», — сказала она.

В качестве примера она привела историю 17-летнего подростка, который едва не покончил с собой. После первого обращения на 111 подросток часто звонил и рассказывал о своих проблемах с близкими людьми, расстройствах в связи с расставанием с девушкой и получал в центре психологическую консультацию у специалистов.

«Спустя несколько дней поступил звонок в центр от девушки. Она сообщила, что ее друг отправил фотографию с подписью о подготовке к суициду. Данный факт оперативно был перенаправлен сотрудникам органов внутренних дел, которые по прибытии на место с друзьями подростка спасли его и оказали ему первую помощь», — рассказала она.

Другой случай связан с насилием в семье. На горячую линию позвонила 15-летняя девушка.

«Она была очень расстроена из-за насилия со стороны мамы и брата. По ее словам, они исповедуют ислам, читают намаз и заставляли ее придерживаться канонов веры. Из-за ее увлечения Интернетом, общения в социальных сетях происходили частые конфликты в семье вплоть до рукоприкладства. После неоднократных бесед, психологических консультаций сотрудников центра в семье наладились отношения с мамой и братом, девочка начала постоянно посещать школу, стала строить планы на будущее. При этом были подключены социальные службы, которые оказывали поддержку в работе с членами семьи и девочкой», — рассказала Марина Джапаркулова.

В министерстве сообщают, что за период работы телефона доверия для детей с 10 сентября 2015 года по 30 апреля 2018 года поступило 2 тысячи 401 обращение: от детей поступило 486 обращений, или 20,2 процента, от взрослых — 1 тысяча 915, что составило 79,3 процента.
Ссылка:
просмотров: 234
Версия для печати
Материалы по теме
Бдите и жалуйтесь! В ГУОБДД МВД заработал телефон доверия и WhatsАpp
Туристу на заметку. Телефоны доверия и штрафы
За полтора года на детский «телефон доверия» поступило почти 1,6 тысячи звонков
Популярные новости
Календарь Орозо-2018: время начала воздержания и&nbsp;разговения Календарь Орозо-2018: время начала воздержания и разговения
Список тех, кто заработал на&nbsp;модернизации ТЭЦ Бишкека Список тех, кто заработал на модернизации ТЭЦ Бишкека
Мигранты в&nbsp;России начали строить первое кыргызское село Мигранты в России начали строить первое кыргызское село
Уволен глава Государственной таможенной службы Кубанычбек Кулматов Уволен глава Государственной таможенной службы Кубанычбек Кулматов
Бизнес
Купи Samsung Galaxy J2&nbsp;Prime и&nbsp;получи большие бонусы от&nbsp;Beeline! Купи Samsung Galaxy J2 Prime и получи большие бонусы от Beeline!
Samsung J2&nbsp;Prime&nbsp;&mdash; бюджетный смартфон с&nbsp;отличными характеристиками Samsung J2 Prime — бюджетный смартфон с отличными характеристиками
Что нужно знать об&nbsp;акции &laquo;ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!&raquo; от&nbsp;сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Что нужно знать об акции «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!» от сети АЗС «Газпромнефть»
14&nbsp;дней до&nbsp;подведения первых итогов акции &laquo;Год подарков&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; 14 дней до подведения первых итогов акции «Год подарков» от «Бакай Банка»