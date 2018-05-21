Мысли о суициде, насилие в семье. Почему дети звонят на телефон доверия

В Центр «Телефон доверия для детей: 111» при Министерстве труда и социального развития КР обращаются не только дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, но и взрослые.

В ведомстве отмечают, что зачастую взрослые не знают, как справиться с ребенком, у которого наступает переходный период, а дети не понимают, как общаться с родителями в этот период.

По словам директора центра Марины Джапаркуловой, обращения бывают разными.

«По каждому обращению проводится работа совместно с представителями территориальных подразделений госорганов и учреждений. Многим удается помочь», — сказала она.

В качестве примера она привела историю 17-летнего подростка, который едва не покончил с собой. После первого обращения на 111 подросток часто звонил и рассказывал о своих проблемах с близкими людьми, расстройствах в связи с расставанием с девушкой и получал в центре психологическую консультацию у специалистов.

«Спустя несколько дней поступил звонок в центр от девушки. Она сообщила, что ее друг отправил фотографию с подписью о подготовке к суициду. Данный факт оперативно был перенаправлен сотрудникам органов внутренних дел, которые по прибытии на место с друзьями подростка спасли его и оказали ему первую помощь», — рассказала она.

Другой случай связан с насилием в семье. На горячую линию позвонила 15-летняя девушка.

«Она была очень расстроена из-за насилия со стороны мамы и брата. По ее словам, они исповедуют ислам, читают намаз и заставляли ее придерживаться канонов веры. Из-за ее увлечения Интернетом, общения в социальных сетях происходили частые конфликты в семье вплоть до рукоприкладства. После неоднократных бесед, психологических консультаций сотрудников центра в семье наладились отношения с мамой и братом, девочка начала постоянно посещать школу, стала строить планы на будущее. При этом были подключены социальные службы, которые оказывали поддержку в работе с членами семьи и девочкой», — рассказала Марина Джапаркулова.