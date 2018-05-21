15:03
USD 68.45
EUR 80.82
RUB 1.11
Общество

Трансформация земель. В Бишкеке вновь проходит митинг жителей Чуйской области

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg». Митингующие около Дома правительства требуют включить в список трансформируемых земель Сокулукский и Аламудунский районы

В Бишкеке у Дома правительства вновь проходит митинг жителей Чуйской области. Около 50 человек требуют, чтобы к ним вышли чиновники.

По словам председателя Общественного объединения «Трансформация» Бекназара Айталиева, участники акции протеста хотят, чтобы в список трансформируемых земель включили земли, расположенные в Аламудунском и Сокулукском районах.

«Парламент должен рассмотреть вариант закона о трансформации земель в Сокулукском и Аламудунском районах. Этот законопроект должны были рассмотреть еще в конце декабря 2017 года. Однако процесс затягивается согласительной комиссией из числа представителей аппаратов президента, правительства и Жогорку Кенеша. Народ требует, чтобы при рассмотрении законопроекта учли его мнение. Если имеются какие-то коррупционные риски, пусть их озвучат», — сказал Бекназар Айталиев.
Ссылка:
просмотров: 1187
Версия для печати
Популярные новости
Календарь Орозо-2018: время начала воздержания и&nbsp;разговения Календарь Орозо-2018: время начала воздержания и разговения
Список тех, кто заработал на&nbsp;модернизации ТЭЦ Бишкека Список тех, кто заработал на модернизации ТЭЦ Бишкека
Мигранты в&nbsp;России начали строить первое кыргызское село Мигранты в России начали строить первое кыргызское село
Уволен глава Государственной таможенной службы Кубанычбек Кулматов Уволен глава Государственной таможенной службы Кубанычбек Кулматов
Бизнес
Купи Samsung Galaxy J2&nbsp;Prime и&nbsp;получи большие бонусы от&nbsp;Beeline! Купи Samsung Galaxy J2 Prime и получи большие бонусы от Beeline!
Samsung J2&nbsp;Prime&nbsp;&mdash; бюджетный смартфон с&nbsp;отличными характеристиками Samsung J2 Prime — бюджетный смартфон с отличными характеристиками
Что нужно знать об&nbsp;акции &laquo;ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!&raquo; от&nbsp;сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Что нужно знать об акции «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!» от сети АЗС «Газпромнефть»
14&nbsp;дней до&nbsp;подведения первых итогов акции &laquo;Год подарков&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; 14 дней до подведения первых итогов акции «Год подарков» от «Бакай Банка»