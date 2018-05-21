Трансформация земель. В Бишкеке вновь проходит митинг жителей Чуйской области

Фото ИА «24.kg». Митингующие около Дома правительства требуют включить в список трансформируемых земель Сокулукский и Аламудунский районы

В Бишкеке у Дома правительства вновь проходит митинг жителей Чуйской области. Около 50 человек требуют, чтобы к ним вышли чиновники.

По словам председателя Общественного объединения «Трансформация» Бекназара Айталиева, участники акции протеста хотят, чтобы в список трансформируемых земель включили земли, расположенные в Аламудунском и Сокулукском районах.

«Парламент должен рассмотреть вариант закона о трансформации земель в Сокулукском и Аламудунском районах. Этот законопроект должны были рассмотреть еще в конце декабря 2017 года. Однако процесс затягивается согласительной комиссией из числа представителей аппаратов президента, правительства и Жогорку Кенеша. Народ требует, чтобы при рассмотрении законопроекта учли его мнение. Если имеются какие-то коррупционные риски, пусть их озвучат», — сказал Бекназар Айталиев.