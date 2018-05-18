В Кыргызстане скончался бывший судья Конституционного суда Абибулла Абдугапаров

В Кыргызстане на 73-м году жизни скончался бывший заведующий отделом по делам обороны и безопасности аппарата президента, судья Конституционного суда генерал-майор юстиции Абибулла Абдугапаров. Информацию ИА «24.kg» подтвердил депутат V созыва Курманбек Осмонов.

По его словам, причиной смерти стал гипотонический криз. Абибуллу Абдугапарова похоронили на Ала-Арчинском кладбище.

В 2013 году он возглавил комитет по защите экс-депутата Жогорку Кенеша Ахматбека Келдибекова, когда тому предъявили обвинение в злоупотреблении должностным положением и превышении полномочий.