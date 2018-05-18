11:43
USD 68.51
EUR 80.92
RUB 1.11
Общество

Женщин, пытавшихся перекрыть дорогу в Григорьевке, оштрафовали на 3 тысячи сомов

Женщин, пытавшихся перекрыть дорогу в Григорьевке, оштрафовали на 3 тысячи сомов. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

Уточняется, что в ходе разбирательства милицией были установлены лица, которые подстрекали местных жителей к такой форме протеста.

«Ими оказались местные жительницы 48-летняя Кульдыжан Р., 47-летняя Айнагуль М., 46-летняя Бурул К., 43-летние Динара М. и Сагида М. В отношении них сотрудниками милиции составлены административные протоколы по статье «Нарушение правил передвижения транспортных средств или создание помех дорожному движению» Кодекса об административной ответственности. Решением Иссык-Кульского районного суда каждая оштрафована на 3 тысячи сомов», — сообщили в УВД.

Напомним, жители Григорьевки избили сына односельчанина за то, что тот якобы украл скот, а ущерб не восстановил. Однако позже стало известно, что в отношении М. Джумабаева действительно было возбуждено уголовное дело, однако позже его прекратили за примирением сторон.
Ссылка:
просмотров: 451
Версия для печати
Материалы по теме
Уличили в скотокрадстве. Жители Григорьевки избили сына односельчанина
Популярные новости
Календарь Орозо-2018: время начала воздержания и&nbsp;разговения Календарь Орозо-2018: время начала воздержания и разговения
Список тех, кто заработал на&nbsp;модернизации ТЭЦ Бишкека Список тех, кто заработал на модернизации ТЭЦ Бишкека
Мигранты в&nbsp;России начали строить первое кыргызское село Мигранты в России начали строить первое кыргызское село
Уволен глава Государственной таможенной службы Кубанычбек Кулматов Уволен глава Государственной таможенной службы Кубанычбек Кулматов
Бизнес
Торговый центр Beta Stores приносит извинения телеканалу &laquo;Апрель&raquo; Торговый центр Beta Stores приносит извинения телеканалу «Апрель»
Иностранные туристы&nbsp;&mdash; частые клиенты Кызыл-Кийского филиала &laquo;Бакай Банка&raquo; Иностранные туристы — частые клиенты Кызыл-Кийского филиала «Бакай Банка»
Кто&nbsp;он, активный пользователь мобильного Интернета? Кто он, активный пользователь мобильного Интернета?
Пора меняться и&nbsp;менять минуты на&nbsp;ГИГАБАЙТЫ Интернета! Пора меняться и менять минуты на ГИГАБАЙТЫ Интернета!