Женщин, пытавшихся перекрыть дорогу в Григорьевке, оштрафовали на 3 тысячи сомов. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

Уточняется, что в ходе разбирательства милицией были установлены лица, которые подстрекали местных жителей к такой форме протеста.

«Ими оказались местные жительницы 48-летняя Кульдыжан Р., 47-летняя Айнагуль М., 46-летняя Бурул К., 43-летние Динара М. и Сагида М. В отношении них сотрудниками милиции составлены административные протоколы по статье «Нарушение правил передвижения транспортных средств или создание помех дорожному движению» Кодекса об административной ответственности. Решением Иссык-Кульского районного суда каждая оштрафована на 3 тысячи сомов», — сообщили в УВД.

Напомним, жители Григорьевки избили сына односельчанина за то, что тот якобы украл скот, а ущерб не восстановил. Однако позже стало известно, что в отношении М. Джумабаева действительно было возбуждено уголовное дело, однако позже его прекратили за примирением сторон.