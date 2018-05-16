В России выяснили, какой коньяк самый качественный

Эксперты Роскачества проверили продающийся в России коньяк и назвали самые безопасные и качественные марки. Об этом сообщила газета РБК.

Итоги исследования показали, что более трети коньяка на российском рынке — подделка: продукция произведена не из виноградного сырья. Отметим, осенью 2017 года вице-премьер Александр Хлопонин констатировал наличие на рынке большой доли «как бы коньяка» и оценил долю подделок в 40 процентов.

Всего в ходе исследования эксперты закупили коньяк 47 торговых марок, произведенных в России, а также во Франции, Грузии, Молдавии и Армении. Среди проверяемых образцов как локальные («Киновский», «Три звездочки», «Коктебель», «Старейшина», «Дагестанский»), так и мировые бренды («Арарат», Hennessy, Courvoisier, Martell, Remy Martin).

По результатам исследования признан высококачественным коньяк пяти брендов. Это французские Hennessy, Courvoisier, Martell, Remy Martin и один российский бренд — крымский «Бахчисарай».

Как рассказали в Роскачестве, чаще всего фальсифицируют самый дешевый продукт. Порядка 75 процентов подделок приходится на продукцию по цене 370–450 рублей за бутылку 0,5 литра. В то же время Роскачество отметило, что все указанные бренды являются «условными нарушителями», поскольку нынешний ГОСТ не содержит метода определения природы сырья.