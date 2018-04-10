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Общество

Преступность среди несовершеннолетних в Кыргызстане в 2017 году выросла

Преступность среди несовершеннолетних в 2017 году в Кыргызстане выросла. Данные содержатся в отчете генпрокурора за прошлый год.

По его данным, за отчетный период 1 тысяча 81 несовершеннолетний совершили 878 преступлений, тогда как в 2016-м — только 812.

В том числе 14 убийств, 16 случаев умышленного причинения вреда здоровью, 517 краж, 88 грабежей, 16 разбоев и других преступлений.

Кроме того, на 30 процентов, или с 842 до 1,1 тысячи, возросло количество преступлений, совершенных в отношении самих несовершеннолетних.

В частности, в отношении подростков совершено 153 преступления сексуального характера, что на 39 процентов больше, чем в 2016-м.
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