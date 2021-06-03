В городе Ош обеспокоены преступностью среди несовершеннолетних

В Оше обсудили состояние уровня преступности среди несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

По ее данным, городские чиновники отметили, что муниципалитет окажет всяческую помощь и поддержку всем задействованным ведомствам в деятельности по предупреждению правонарушений, связанных с несовершеннолетними.

По итогам совещания сотрудникам социальных служб, правоохранительных органов и специалистам МТУ поручили усилить координационную работу в направлении предупреждения и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе преступлений в отношении детей.