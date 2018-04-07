Косплей. Как стать персонажем аниме

О том, что такое косплей, ИА «24.kg» рассказала Алина — одна из самых опытных ветеранов аниме-движения в Кыргызстане.

Название происходит от английских слов costume и play и означает костюмированную игру.

Алина, как все участники этого движения, придумала себе псевдоним — Ран. И она действительно фанатка своего дела.

Все мы любим мультфильмы, и эта любовь тянется с самого детства. Мы сопереживали любимым персонажам и, может, даже хотели стать ими. Некоторые любят японскую анимацию. Да и обычные люди помнят покемонов, Наруто и Сейлормун. Те, кто занимается косплеем, создают наяву образы своих любимых героев.

Фото Из личного архива Алины. Общее фото бишкекских косплееров

Косплей неразрывно связан с японской анимацией и представляет собой изготовление костюмов персонажей, но их предстоит не только создать, но и обыграть. Косплеить можно также персонажей из видеоигр, книг, мультфильмов, комиксов и т. д. Важно сделать костюм с максимальным соответствием оригиналу, на что уходит много сил, времени и... средств.

«Я по образованию режиссер. С 2011 года занимаюсь организацией косплей-фестивалей. Получается, что около десяти лет», — говорит хрупкая девушка Алина.

— Сколько участников в Бишкеке насчитывает ваше движение?

— Обычный косплей-фестиваль собирает около 30 участников стабильно. Но в сообществе большая текучка, люди приходят-уходят, но недостатка в них нет, мы всегда рады новым участникам. Я думаю, что люди приходят, потому что это интересно, это творчество, и это помогает людям развивать себя.

— Что нужно уметь, чтобы заниматься таким хобби?

— Косплей — дело недешевое. Изготовление или покупка костюмов, аксессуаров, париков стоит денег. Также нужен крафт (мечи, доспехи, жезлы), и есть люди, которые занимаются изготовлением подобной атрибутики. Что касается париков, то их необходимо укладывать, стричь, чтобы они были похожи на прически выбранных вами персонажей.

Для качественного косплея нужны навыки укладки, шитья, актерского мастерства.

Я знаю людей, которые покупали швейные машинки и учились шить, тех, кто уходил в крафт. У них дома тонны краски, грунтовки, картона.

— Выросло ли качество косплея в Кыргызстане за эти 10 лет?

— Конечно. Появилось больше возможностей сшить хороший костюм, приобрести парик, сделать человека максимально похожим на персонаж. Реально сложные костюмы делают единицы, но эти люди участвуют в международных конкурсах. Мы тоже ездили в Казахстан, Россию и даже занимали призовые места. Это огромная работа над техническим материалом, это постоянные репетиции, но мы верны своему увлечению.

— Я люблю персонажей, которых косплею. В основном это принцессы. У меня есть образы богини из аниме, бабочки, куклы, китайской жрицы, но мой любимый образ — Сейлормун. Косплей меняет многих людей. Скованные, застенчивые ребята становятся более открытыми, раскрывают свои таланты. Сейчас наблюдается смена направленности. Если раньше мы занимались только японским аниме, то сейчас допускаем и западные произведения, героев комиксов, западных игр. Из игр мы делали косплей на Скайрим и Доту, но косплей на видеоигры очень дорогой. Огромные доспехи, оружие, сложные костюмы. Поэтому он очень редкий.

— Можно косплеить любых персонажей?

Мы очень строго следим за выбором персонажа. Не допускаем ничего связанного с религией, чтобы случайно никого не оскорбить.

- Также не допускаем каких-то излишне откровенных нарядов, чтобы избежать недопонимания со стороны населения, потому что некоторые считают аниме порномультиками. Наша задача — опровергнуть это ошибочное утверждение, показать, что косплей и аниме — это целая культура. Не все знают, что в аниме бывает очень глубокий сюжет, и поэтому относятся предвзято. Вот такое у нас необычное хобби.