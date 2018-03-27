17:17
USD 68.16
EUR 84.47
RUB 1.20
Общество

В Кыргызстане ожидаются ливни. МЧС рекомендует очистить арыки

В связи с ожидаемыми локальными ливневыми дождями в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях 27-28 марта на реках возможен резкий подъем уровня воды. МЧС рекомендует очистить арычную систему, сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, 27-30 марта сохранится неустойчивая погода: временами дождь, в предгорных районах Чуйской, Таласской областей возможен переход дождя в снег, в горных районах снег. Местами осадки сильные. На горных участках дорог снежный накат, гололедица и снежные заносы. Ветер западный 4-9 метров в секунду, в отдельных районах с порывами до 15-20 метров в секунду. 
Ссылка:
просмотров: 451
Версия для печати
Материалы по теме
Дождь в Бишкеке. Не повод сидеть дома
Ремонт обновленного подземного перехода в Бишкеке сделают за счет подрядчика
В Мексике выпали аномальные осадки — дождь с рыбой
Реки Чу и Талас: акватория интересов Кыргызстана и Казахстана
Погода в Кыргызстане на 10 сентября: осадки маловероятны
Погода в Кыргызстане на 10 августа: в горных районах дождь
Погода в Кыргызстане на 15 июля: ливневые дожди
Погода в Кыргызстане на 14 июля: грозы
Погода в Кыргызстане на 13 июля: дожди и грозы
Погода в Кыргызстане на 5 июля: возможен дождь
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Улица Тыналиева в&nbsp;Бишкеке выглядит как полигон для боевых действий Улица Тыналиева в Бишкеке выглядит как полигон для боевых действий
Опять гуляем. Кыргызстанцы будут отдыхать 7-9 апреля Опять гуляем. Кыргызстанцы будут отдыхать 7-9 апреля
В новом качестве. Президент Туркмении исполнил хит 1980-х и взорвал Интернет В новом качестве. Президент Туркмении исполнил хит 1980-х и взорвал Интернет
Бизнес
&laquo;Хайповые&raquo; стикеры для Telegram от&nbsp;MegaCom «Хайповые» стикеры для Telegram от MegaCom
&laquo;Бакай Банк&raquo; выделит 10&nbsp;миллионов сомов на&nbsp;стартап-проекты «Бакай Банк» выделит 10 миллионов сомов на стартап-проекты
MegaCom открывает долгожданный велосезон-2018&nbsp;в Бишкеке MegaCom открывает долгожданный велосезон-2018 в Бишкеке
Узнайте, как пополнить баланс в&nbsp;роуминге Узнайте, как пополнить баланс в роуминге