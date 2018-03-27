В Кыргызстане ожидаются ливни. МЧС рекомендует очистить арыки

В связи с ожидаемыми локальными ливневыми дождями в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях 27-28 марта на реках возможен резкий подъем уровня воды. МЧС рекомендует очистить арычную систему, сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, 27-30 марта сохранится неустойчивая погода: временами дождь, в предгорных районах Чуйской, Таласской областей возможен переход дождя в снег, в горных районах снег. Местами осадки сильные. На горных участках дорог снежный накат, гололедица и снежные заносы. Ветер западный 4-9 метров в секунду, в отдельных районах с порывами до 15-20 метров в секунду.