В 2017 году в Бишкеке произошло 2 тысячи 269 дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщили в гражданском союзе «За реформы и результат».

При этом гибелью человека заканчивался каждый 12 наезд на велосипедиста, 10 наезд на препятствие и 36 наезд на пешехода. Всего же в 2017 году на столичных дорогах погибло 70 человек. По данным союза, в 471 ДТП в столице получили ранения более 530 детей.

Самое частое нарушение правил дорожной безопасности — превышение скорости. Треть всех зафиксированных нарушений связана с нарушением скоростного режима.