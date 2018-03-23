Госстрах Кыргызстана понес убытки в 24 миллиона сомов

Счетная палата провела аудит деятельности ОАО «Государственная страховая организация» за 2016 год.

По данным СП, убыток ОАО «ГСО» за 2016 год составил 24 миллиона 347,8 тысячи сомов при плановой чистой прибыли 65,8 миллиона сомов.

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Хотя по плану бюджета на 2016-й, утвержденному на годовом общем собрании акционеров, доходы Госстраха планировали в 322,5 миллиона сомов, а расходы — 256,7 миллиона сомов.

За аудируемый период исполнение плана по доходам составило всего 4,3 процента, по расходам — 14,9 процента, или расходы превысили доходную часть на 10,6 процента.

Депутаты парламента намерены привлечь к страхованию жилья частные компании и предусмотреть штраф для тех, кто отказывается страховать жилье.

В сельской местности, напомним, сумма страхового взноса составляет всего 600 сомов в год, а выплата при наступлении страхового случая — до 500 тысяч. В городах взнос составляет 1,2 тысячи сомов в год, ответственность — до 1 миллиона сомов.