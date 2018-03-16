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Общество

Посол Китая в Кыргызстане: У компании ТВЕА хорошая репутация

«ТВЕА — известная компания в сфере энергетики с хорошей мировой репутацией», — заявил посол Китая в Кыргызстане Сяо Цинхуа на встрече с предствителями СМИ КР.

По его словам, компания работает во многих странах, и ее работе дают высокую оценку.
«ТВЕА выполнила свою работу в рамках проекта. А расследование — это внутреннее дело Кыргызстана. И мы не вмешиваемся», — сказал Сяо Цинхуа.

Посол также прокомментировал разрыв соглашения с китайской компанией «Хуавей».

«Это коммерческий проект. Если какую-то из сторон не устраивают условия соглашения, то она имеет право приостановить участие в нем. Это мировая практика. От этого отношения между нашими странами никак не пострадают», — заявил он.
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