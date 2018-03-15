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Общество

Экс-премьер-министр наконец рассказал свою версию модернизации ТЭЦ ТВЕА

Экс-премьер-министр Кыргызстана Жанторо Сатыбалдиев рассказал в интервью «Азаттыку» о модернизации Бишкекской ТЭЦ китайской компанией ТВЕА.

По его словам, при выдаче кредита на модернизацию теплоцентрали МИД Китая направил ноту о предоставлении своего подрядчика в лице компании TBEA. Технико-экономическое обоснование проекта было разработано после получения кредита в $386 миллионов.

«Когда подписывается кредитное соглашение, ТЭО никогда не бывает. Когда кредит становится эффективным, после этого разрабатывается ТЭО, разрабатывается проект, потом начинается строительство. Сумма в $386 миллионов взята исходя из предложения китайской стороны. Почему появилась TBEA? Была нота китайской стороны: поскольку вы запрашиваете сумму Эксимбанка, мы вам подрядчика даем. Это связанный кредит. Они выделяли эти деньги для товаров, производителей и строителей Китая», — сказал бывший глава правительства.

Он считает, что кредитное соглашение не принималось поспешно. «Кредитное соглашение просто и так быстро не подписывается никогда, будь это хоть большой, хоть маленький кредит. Оно обосновывается, проходит юридическое заключение, после этого только подписывается», — отметил Жанторо Сатыбалдиев.

Экс-премьер заявил, что готов нести ответственность за каждый подписанный документ.
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