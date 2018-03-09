Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 9 марта будет облачно, но без осадков. Воздух прогреется до +16 градусов. День увеличился до 11 часов 34 минут.

В Кыргызстане сегодня выходной день.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Перекрытые дороги

— с 24 февраля до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро».

— со 2 марта по 30 сентября закрыт отрезок улицы Тыныстанова от улицы Туголбая-Аты до Токтогула.

Отметим, в Боомском ущелье с 1 марта по 15 июня из-за ремонта будут перекрывать одну полосу движения. Во время ремонта с 9.00 до 17.00 движение на дороге будут регулировать сотрудники ГУОБДД МВД КР.

Памятные даты

Вышло в свет первое издание на русском языке — газета «Пишпекский листок»

В 1918 году вышел первый номер газеты «Пишпекский листок» — первой советской газеты в Киргизии. Орган Пишпекского уездного Совета народных депутатов. Издавалась на русском языке до 1922 года тиражом 200–500 экземпляров. Первым редактором был Г.И.Швец-Базарный.

Публиковались приказы, постановления и другие документы, определяющие очередные задачи советских учреждений и партийных организаций; новости политической, экономической жизни города, уезда и страны, а также зарубежные; помещались художественные произведения, фельетоны, объявления.

Люди, которые меняли мир

Родилась поэтесса Субайылда Абдыкадырова

Субайылда Абдыкадырова родилась 9 марта 1935 года в селе Сары-Булак Калининского района.

Трудовую биографию начала литсотрудником в редакции газеты «Ленинчил жаш» в 1957 году, затем работала в редакции журнала «Кыргызстан аялдары», редактором в комитете Гостелерадио Киргизской ССР, заведующей отделом искусства в редакции журнала «Ала-Тоо», а с 1987-го — корреспондентом газеты «Кыргызстан маданияты».

Печатается с 1953 года. Первый поэтический сборник «Любовь пришла» выпущен издательством «Молодая гвардия» в 1958 году на русском языке, а первым стихотворным сборником на родном языке явился «Булак» («Родник»), изданный в 1959 году. Произведения поэта переведены и опубликованы на языках народов братских республик, некоторые из них стали известны немецким, английским, итальянским и японским читателям. Автор более 20 стихотворных сборников.

Член Союза писателей СССР с 1959 года. В 1991 году присвоено звание «Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики».

Ушла из жизни 22 апреля 2010 года.

У кого намечается той

Болот Отунбаев

Болот Отунбаев родился 9 марта 1965 года в городе Оше. Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в России, Финляндии, Дании, Норвегии и Швеции по совместительству.

Младший брат экс-президента КР переходного периода Розы Отунбаевой.

Адахан Мадумаров

Родился 9 марта 1965 года в селе Куршаб Узгенского района Ошской области. Лидер партии «Бутун Кыргызстан».

1995–2005 — депутат Жогорку Кенеша первых трех созывов. В апреле 2006 года исполнял обязанности вице-премьера КР.

2006–2007 — государственный секретарь КР;

2007–2008 — торага Жогорку Кенеша IV созыва;

2008–2009 — секретарь Совета безопасности КР.

Кандидат в президенты Кыргызстана на выборах 2011 и 2017 годов.

Куда сходить

Культура

— В «Асанбай-центре» открылась выставка Диляры Каиповой «1200 нитей» (Ташкент). Подробнее

— В «Галерее М» проходит выставка «Весенний вернисаж». В экспозиции произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства: весенние пейзажи, цветы и женские образы.

— В зале «Тунгуч» состоится концерт «Времена года». В программе шедевры классической музыки — «Времена года» Антонио Вивальди и Астора Пьяццоллы в исполнении австрийского скрипача-виртуоза Эмилио Перцан.





- В Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова выступят мировые звезды-иллюзионисты. Подробнее

- В Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут мистический фарс «Шесть персонажей в поисках автора».

- В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева покажут спектакль «Ромео и Джульетта».

Куда еще стоит отправиться сегодня и на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— Соревнования по футболу. Участвуют команды из общеобразовательных школ столицы.

Подробнее читайте в нашем «Спортивном календаре».

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