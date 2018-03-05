Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписаны постановления:
— об утверждении плана мероприятий правительства на 2018 год по реализации Программы «Жаңы доорго кырк кадам»;
— о регламенте взаимодействия государственных органов Кыргызской Республики по вопросу сотрудничества с Международным валютным фондом;
— об утверждении Типового положения о порядке ведения административных дел, журнала их учета, учета административных актов;
— о внесении изменения в постановление правительства КР.
Сообщает пресс-служба президента КР:
— Адылбек Курбанов освобожден от должности заместителя председателя Государственного комитета по делам обороны;
— Нурсеит Кедеев назначен заместителем председателя Государственного комитета по делам обороны;
— Данияр Сыдыков назначен заведующим отделом внешней политики аппарата президента. Подробнее
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