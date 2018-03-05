Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписаны постановления:

— об утверждении плана мероприятий правительства на 2018 год по реализации Программы «Жаңы доорго кырк кадам»;

— о регламенте взаимодействия государственных органов Кыргызской Республики по вопросу сотрудничества с Международным валютным фондом;

— об утверждении Типового положения о порядке ведения административных дел, журнала их учета, учета административных актов;

— о внесении изменения в постановление правительства КР.

Сообщает пресс-служба президента КР:

— Адылбек Курбанов освобожден от должности заместителя председателя Государственного комитета по делам обороны;

— Нурсеит Кедеев назначен заместителем председателя Государственного комитета по делам обороны;

— Данияр Сыдыков назначен заведующим отделом внешней политики аппарата президента. Подробнее

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