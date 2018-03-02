Военнослужащие авиабазы «Кант» в Кыргызстане помогли многодетной семье

Военнослужащие российской авиабазы «Кант» в Кыргызстане оказали гуманитарную помощь многодетной семье, в которой воспитываются шесть детей от восьми месяцев до девяти лет. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

В акции военнослужащих участвовали настоятель храма Александра Невского иерей Евгений Циклаури и руководитель волонтерского движения «Милосердие» Галина Толстых. Они вместе собрали и отвезли многодетной семье продукты питания, детскую одежду, предметы первой необходимости.

«Благодарим военнослужащих российской авиабазы, которые вновь по велению сердца поделились не только конкретными материальными благами, но, что еще важнее, своим душевым теплом», — рассказал глава большой семьи Рафаил.