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Общество

Воспитанию детей кыргызстанцы уделяют в среднем около пяти часов в неделю

На сон и уход за собой кыргызстанцы отводят в среднем 11 часов в сутки, а на воспитание детей — около пяти часов в неделю. Об этом сообщил Национальный статистический комитет КР.

На работу в среднем по республике мужчины тратят 7 часов в сутки, а женщины — около 5 часов 15 минут. В городе  и мужчины, и женщины работают больше, чем в селах.

На домашний труд женщины тратят времени больше, чем мужчины, уделяя этому в среднем около 4 часов 30 минут ежедневно.

Мужчины посвящают домашним делам немногим более одного часа. При этом они более охотно занимаются ремонтом бытовой техники, мебели и жилья и приобретением продуктов питания.

Женщины занимаются и воспитанием подрастающего поколения, и уходом за пожилыми членами семьи. Детям они уделяют более двух с половиной часов в неделю в городе и около пяти часов в селах. У мужчин на это уходит около часа. Свободного времени у них почти на час больше, чем у женщин.
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