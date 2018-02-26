В Кыргызстане увеличились случаи педофилии, сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов.

По его словам, в 2016 году было зарегистрировано 110 фактов сексуального насилия над детьми. А в 2017-м уже 151 случай.

«Чаще всего, до 80 процентов случаев, насилие в отношении детей совершают именно близкие лица», — сказал Курсан Асанов.

По его данным, в 2017 году в суд направили 121 уголовное дело.