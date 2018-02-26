02:32
0
USD 68.06
EUR 83.86
RUB 1.22
Общество

В Кыргызстане увеличились случаи педофилии

В Кыргызстане увеличились случаи педофилии, сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов.

По его словам, в 2016 году было зарегистрировано 110 фактов сексуального насилия над детьми. А в 2017-м уже 151 случай.

«Чаще всего, до 80 процентов случаев, насилие в отношении детей совершают именно близкие лица», — сказал Курсан Асанов.

По его данным, в 2017 году в суд направили 121 уголовное дело.
Ссылка:
просмотров: 665
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане объявившие голодовку оппозиционеры угрожают отказом от капельниц
Оппозиционеры просят Дастана Сарыгулова прекратить голодовку
Отставки главы ГКНБ требуют на митинге у «Белого дома» сторонники оппозиционеров
Суд по делу о попытке захвата власти вынес приговор без подсудимых
Отставки главы ГКНБ требуют митингующие около колонии № 47 в Бишкеке
Педофильский скандал в США: под подозрением мэры 11 городов
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Обвиняемым в попытке захвата власти в Кыргызстане дали по 20, 12 и 4 года
VIP-заключенные Кыргызстана в лицах
Альберт Колопов: Большинство уголовных дел по изнасилованиям детей прекращается за примирением сторон
Популярные новости
Бишкекское СИЗО. Место, о&nbsp;котором не&nbsp;мечтают Бишкекское СИЗО. Место, о котором не мечтают
Четыре человека погибли при попытке найти спрятанные миллионером сокровища Четыре человека погибли при попытке найти спрятанные миллионером сокровища
Грязный воздух. Районы в&nbsp;Бишкеке, опасные для жизни Грязный воздух. Районы в Бишкеке, опасные для жизни
Омурбек Текебаев глазами любимой женщины Омурбек Текебаев глазами любимой женщины
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; объявляет о&nbsp;начале акции &laquo;Год подарков&raquo; «Бакай Банк» объявляет о начале акции «Год подарков»
MegaCom: путешествуйте по&nbsp;миру с&nbsp;интернет-роумингом MegaCom: путешествуйте по миру с интернет-роумингом
Проверьте свою эрудицию с&nbsp;игрой &laquo;Царь горы&raquo; от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Проверьте свою эрудицию с игрой «Царь горы» от Мобильного оператора О!
Арест Асылбек уулу Дамирбека. Заявление Федерации спортивной борьбы Кыргызстана Арест Асылбек уулу Дамирбека. Заявление Федерации спортивной борьбы Кыргызстана