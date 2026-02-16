В Узбекистане введут пожизненное лишение свободы за педофилию

Президенту Шавкату Мирзиееву представили проекты приоритетных реформ и госпрограмму на 2026 год в рамках стратегии «Узбекистан-2030», пишет телеграм-канал «Politik Центральная Азия».

Шавкат Мирзиеев поддержал ужесточение наказания за насилие в отношении женщин и детей, а также введение пожизненного лишения свободы за педофилию.

В октябре 2025-го депутат нижней палаты Олий Мажлиса Узбекистана Дилноза Азизова предложила ввести пожизненное лишение свободы за все формы сексуального насилия над детьми.

Поводом для ее заявления стал случай в Наманганской области, где 38-летний мужчина изнасиловал семилетнюю родственницу.

В Казахстане педофилов решили кастрировать за полгода до освобождения. Там также хотят ввести пожизненную «слежку» за ними.

В Кыргызстане предлагали вернуть смертную казнь для тяжких преступлений против детей и женщин.