22:23
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Общество

В Узбекистане введут пожизненное лишение свободы за педофилию

Президенту Шавкату Мирзиееву представили проекты приоритетных реформ и госпрограмму на 2026 год в рамках стратегии «Узбекистан-2030», пишет телеграм-канал «Politik Центральная Азия».

Шавкат Мирзиеев поддержал ужесточение наказания за насилие в отношении женщин и детей, а также введение пожизненного лишения свободы за педофилию.

В октябре 2025-го депутат нижней палаты Олий Мажлиса Узбекистана Дилноза Азизова предложила ввести пожизненное лишение свободы за все формы сексуального насилия над детьми.

Поводом для ее заявления стал случай в Наманганской области, где 38-летний мужчина изнасиловал семилетнюю родственницу.

В Казахстане педофилов решили кастрировать за полгода до освобождения. Там также хотят ввести пожизненную «слежку» за ними.

В Кыргызстане предлагали вернуть смертную казнь для тяжких преступлений против детей и женщин.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362254/
просмотров: 202
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержан мужчина, который находился в подвале с маленькой девочкой
В парламенте просят назначить референдум о смертной казни педофилов
Факты о насилии над детьми — это только верхушка айсберга, считает депутат
Акыйкатчи против хирургической кастрации педофилов. Депутаты возмущены
В Кыргызстане за год зафиксировано 52 случая сексуального насилия против детей
В Токмаке 80-летнего пенсионера подозревают в изнасиловании двух девочек
61 депутат парламента инициирует поправки в Конституцию. Что предлагают
В парламенте Кыргызстана предложили ввести хирургическую кастрацию для педофилов
Купил мороженое и сладости. В Ала-Буке задержан подозреваемый в разврате девочки
Депутат парламента вновь предлагает ввести химическую кастрацию для педофилов
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Неделя-24. Громкая отставка Камчыбека Ташиева и&nbsp;дело о&nbsp;массовых беспорядках Неделя-24. Громкая отставка Камчыбека Ташиева и дело о массовых беспорядках
Закон о&nbsp;тишине. В&nbsp;парламенте просят вывести из-под запрета два праздника Закон о тишине. В парламенте просят вывести из-под запрета два праздника
Граждан КР&nbsp;с&nbsp;иностранными правами хотят обязать проходить регистрацию Граждан КР с иностранными правами хотят обязать проходить регистрацию
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
16 февраля, понедельник
22:14
Руфат Абдуразаков освобожден от должности замглавы ГУВД Чуйской области Руфат Абдуразаков освобожден от должности замглавы ГУВД...
22:12
Исхак Масалиев предложил пересмотреть резонансные дела ГКНБ за последние годы
22:02
Жители дома в 7-м микрорайоне платят за лифт, который не работает четыре месяца
21:45
В Узбекистане введут пожизненное лишение свободы за педофилию
21:20
В Бишкеке автомобиль постоянно перекрывает вход в магазин на улице Московской