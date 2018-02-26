С водителями автобусов будут расторгать договор из-за ДТП со смертельным исходом. Соответствующее постановление подписал премьер-министр КР Сапар Исаков.

Теперь контракт будут расторгать в одностороннем порядке при совершении водителями, обслуживающими автобусный маршрут, дорожно-транспортного пришествия, повлекшего одну и более смертей, либо если три его участника и более получили ранения различной степени тяжести, а виновность водителя установлена решением суда.

Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней с даты официального опубликования.