Четыре человека погибли при попытке найти спрятанные миллионером сокровища

Коллекционер из США 87-летний Форрест Фенн рассказал в своих мемуарах «Страсть погони», что спрятал в Скалистых горах недалекого от города Санта-Фе сундук с сокровищами стоимостью $2 миллиона, сообщила lenta.ru.

По его словам, уже 65 тысяч человек пытались найти клад, а четверо даже погибли, написал The Washington Post.

Фото The Washington Post. Форрест Фенн

Фенн рассказал, что в сундуке среди сокровищ — старинные монеты, золотые самородки, кольцо XVII века, бриллианты, сапфиры, рубины, изумруды, китайские нефритовые фигурки, индийские браслеты эпохи Колумба. После войны во Вьетнаме Фенн увлекся археологией и открыл галерею в Санта-Фе. В своей книге «Страсть погони» миллионер зашифровал в стихах девять подсказок, разгадав которые можно узнать, где находится клад. Искатели сокровища считают, что клад спрятан где-то в Монтане, Вайоминге, Колорадо или Нью-Мексико.

20 февраля канал Kurl8 сообщил о гибели одного из искателей сокровищ. 53-летний житель города Иллинойс Джефф Мерфи сорвался со 152-метровой скалы и разбился. По данным полиции, это четвертый случай смерти из-за поиска клада.