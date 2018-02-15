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Общество

«Пятьдесят оттенков свободы»: не пропустите кульминацию истории!

Любители красивых мелодрам дождались – на экранах страны с успехом идет фильм «Пятьдесят оттенков свободы».

Это третья и последняя часть похождений любовного дуэта Анастейши Стил и Кристиана Грея. Предыдущие вышли в 2015 и 2017 годах и вызвали у публики неподдельный интерес. Дебютная часть так вообще обрела культовый статус и армию поклонников.

Как и первые две ленты, третья основана на одноименном романе популярной английской писательницы Э.Л.Джеймс, который в 2012 году стал бестселлером. В главных ролях вновь сверкают молодые звезды Дакота Джонсон и Джейми Дорнан.

Герои предстают здесь как молодожены. Поначалу они живут в свое удовольствие, однако окружающие так и норовят все испортить. Анастейше и Кристиану приходится пройти через ссоры и ревность, пережить приключения с риском для жизни и узнать, насколько крепка их любовь.

Чем все закончилось, можно узнать, посмотрев фильм в кинотеатре Broadway. Стоимость билетов и расписание сеансов смотрите здесь.
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