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Общество

Рост ДТП. Управление городского транспорта не может принимать мер к водителям

Управление городского транспорта не может принимать мер к водителям, нарушающим правила дорожного движения. Об этом ИА «24.kg» сообщил начальник управления Абдрахим Абдрасилов.

Отметим, в столице за 2017 год почти в два раза выросло количество ДТП с участием общественного транспорта.

Всего зарегистрировано 252 таких ДТП (в 2016-м — 136), в которых погибли 2 человека и ранены 408.

«Первичная информация об авариях поступает в ГАИ, они на месте принимают решение в отношении водителя-нарушителя. Потом данные передают нам для контроля и принятия мер в отношении перевозчиков», — сказал Абдрахим Абдрасилов.

«Даже если ДТП повлекло смерть, мы ничего не можем сделать, пока Госинспекция автомобильного транспорта не лишит перевозчиков лицензии. У нас такой прерогативы нет. До тех пор водитель продолжает оставаться на линии», — добавил Абдрахим Абдрасилов.
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