В Кыргызстане за год выявили 359 фактов нарушения правил охоты и браконьерства

В 2017 году в Кыргызстане выявили 359 фактов нарушений правил охоты, браконьерства и уничтожения растительного мира на сумму более трех миллионов сомов. Об этом сообщили в Государственном агентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

По его данным, сотрудники Департамента рационального использования природных ресурсов по животному миру составили 219 дел, по растительному — 108. По пяти фактам нарушения природоохранного законодательства направлены обращения в Генеральную прокуратуру, 37 дел передали в суды и прокуратуру.

В 2017 году в республике изъяли 61 единицу огнестрельного охотничьего оружия. Из них 33 единицы сданы в органы МВД, девять вернули владельцам после проверки документов и оплаты штрафов.