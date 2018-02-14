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Общество

В Кыргызстане за год выявили 359 фактов нарушения правил охоты и браконьерства

В 2017 году в Кыргызстане выявили 359 фактов нарушений правил охоты, браконьерства и уничтожения растительного мира на сумму более трех миллионов сомов.  Об этом сообщили в Государственном агентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

По его данным, сотрудники Департамента рационального использования природных ресурсов по животному миру составили 219 дел, по растительному — 108. По пяти фактам нарушения природоохранного законодательства  направлены обращения в Генеральную прокуратуру, 37 дел передали в суды и прокуратуру.

В 2017 году в республике изъяли 61 единицу огнестрельного охотничьего оружия. Из них 33 единицы сданы в органы МВД, девять вернули владельцам после проверки документов и оплаты штрафов. 
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