В Кыргызстане насчитали более 1,7 тысячи гибридных машин

На территории Кыргызстана, по данным на 31 декабря 2017 года, зарегистрировано 1 тысяча 747 гибридных транспортных средств. Такие данные ГРС представила депутату парламента Дастану Бекешеву.

По данным ведомства, денежный сбор составил 6 миллионов 114,5 тысячи сомов.

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Отмечается, что сбор за регистрацию и перерегистрацию гибридных машин взимается в сответствии с тарифной сеткой, ежегодно утверждаемой по согласованию с Госагентством антимонопольного регулирования.

«В случае освобождения транспорта, передвигающегося с помощью совместного использования электродвигателей и двигателя внутреннего сгорания, от сбора за регистрацию(перерегистрацию) в доход республиканского бюджета недопоступит приблизительно 6,1 миллиона сомов», — говорится в сообщении.