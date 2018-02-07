Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписаны постановления:
- о вопросах аккредитации в Кыргызской Республике представительств иностранных организаций по международному усыновлению;
- об утверждении положений о едином порядке регистрации, учета и движения заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях и едином учете преступлений, уголовных дел и материалов, по которым принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела;
- о передаче в муниципальную собственность Узун-Кырскому айыл окмоту Ысык-Атинского района здания средней школы имени К.Айдарбекова;
- о внесении изменений в некоторые решения правительства по вопросам Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования;
- об утверждении актов в области питьевого водоснабжения.
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