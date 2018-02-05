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Общество

В Кыргызстане появится госпитальная школа для онкобольных

В Москве подписан Меморандум о сотрудничестве в области госпитальной школы для онкобольных детей между НМИц ФНКЦ имени Д.Рогачева и Министерством образования и науки КР. Об этом сообщила исполнительный директор ОФ «Помогать легко» Динара Аляева.
 
По ее данным, меморандум дал старт сотрудничеству в рамках создания инновационной площадки «Проектирование и внедрение образовательной среды для детей, находящихся на длительном лечении в медицинских учреждениях» и проекту «УчимЗнаем — Кыргызстан».
 
Внедрение госпитальной школы позволит обеспечить правом на образование тяжелобольных детей, находящихся длительное время на лечении. Академическое и дошкольное образование — жизненно важные компоненты для всесторонней медико-социальной реабилитации онкобольных детей.
 
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