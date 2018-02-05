Дело Аиды Саляновой. В суде разбираются с выдачей лицензии Алексею Елисееву

В Бишкекском городском суде рассматривают апелляционную жалобу на приговор Ленинского районного суда по уголовному делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой. Суд приступил к прениям сторон.

Адвокат Чинара Джакупбекова зачитала протокол разговора Аиды Саляновой и главного свидетеля обвинения Жылдыз Мамбеталиевой. Последняя подтвердила, что приказ о возобновлении Алексею Елисееву адвокатской лицензии готовил аппарат министерства, свою подпись поставила сначала Мамбеталиева — как глава квалификационной комиссии, и только потом расписалась Аида Салянова. Оснований для отказа не было.

Жылдыз Мамбеталиева не смогла объяснить своему бывшему шефу, куда делось личное дело Алексея Елисеева.

Чинара Джакупбекова подчеркнула, что воспользоваться адвокатской лицензией на территории Латвии, где сейчас проживает Алексей Елисеев, он никак не мог. Закон Латвии этого не позволяет. Это же подтверждала и основной свидетель обвинения Жылдыз Мамбеталиева.

Аиду Салянову обвиняют в злоупотреблении должностным положением. По версии обвинения, она, будучи в 2010 году министром юстиции, незаконно возобновила лицензию Алексею Елисееву. Ленинский райсуд приговорил ее к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества и отсрочкой исполнения решения на 12 лет, когда ее младшей дочери исполнится 14.