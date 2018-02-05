21:21
-8
USD 68.47
EUR 85.54
RUB 1.22
Общество

Дело Аиды Саляновой. В суде разбираются с выдачей лицензии Алексею Елисееву

В Бишкекском городском суде рассматривают апелляционную жалобу на приговор Ленинского районного суда по уголовному делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой. Суд приступил к прениям сторон.

Адвокат Чинара Джакупбекова зачитала протокол разговора Аиды Саляновой и главного свидетеля обвинения Жылдыз Мамбеталиевой. Последняя подтвердила, что приказ о возобновлении Алексею Елисееву адвокатской лицензии готовил аппарат министерства, свою подпись поставила сначала Мамбеталиева — как глава квалификационной комиссии, и только потом расписалась Аида Салянова. Оснований для отказа не было.

Жылдыз Мамбеталиева не смогла объяснить своему бывшему шефу, куда делось личное дело Алексея Елисеева.

Чинара Джакупбекова подчеркнула, что воспользоваться адвокатской лицензией на территории Латвии, где сейчас проживает Алексей Елисеев, он никак не мог. Закон Латвии этого не позволяет. Это же подтверждала и основной свидетель обвинения Жылдыз Мамбеталиева.

Аиду Салянову обвиняют в злоупотреблении должностным положением. По версии обвинения, она, будучи в 2010 году министром юстиции, незаконно возобновила лицензию Алексею Елисееву. Ленинский райсуд приговорил ее к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества и отсрочкой исполнения решения на 12 лет, когда ее младшей дочери исполнится 14.
Ссылка:
просмотров: 636
Версия для печати
Материалы по теме
Дело милиционеров, обвиняемых в пытках, приостановили
Суд Аиды Саляновой. Адвокату стало плохо, процесс перенесли
Милиционеров, выбивавших показания силой, осудили спустя семь лет
Суд Аиды Саляновой. Гособвинение просит для экс-министра юстиции 8 лет тюрьмы
В суде по делу Аиды Саляновой заявляют о пытках
Дело Аиды Саляновой. В суде произошла словесная перепалка
Суд Аиды Саляновой. Адвокат просит отменить приговор первой инстанции
Дело Аиды Саляновой. Адвокат просит горсуд оправдать экс-министра юстиции
Дело Аиды Саляновой. В городском суде начались прения сторон
Убийцу директора медицинского колледжа суд приговорил к 15 годам лишения свободы
Популярные новости
Авария на&nbsp;ТЭЦ. Кто из&nbsp;чиновников и&nbsp;депутатов лоббировал интересы ТВЕА Авария на ТЭЦ. Кто из чиновников и депутатов лоббировал интересы ТВЕА
Меня задержали на&nbsp;улице и&nbsp;хотят увезти в&nbsp;РОВД. Что делать? Меня задержали на улице и хотят увезти в РОВД. Что делать?
Новый блок ТЭЦ Бишкека включили в&nbsp;работу Новый блок ТЭЦ Бишкека включили в работу
Авария на&nbsp;ТЭЦ. Энергетики валят вину друг на&nbsp;друга, устроив разборки перед СМИ Авария на ТЭЦ. Энергетики валят вину друг на друга, устроив разборки перед СМИ
Бизнес
Не&nbsp;беспокойтесь о&nbsp;детях с&nbsp;услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom Не беспокойтесь о детях с услугой «Где дети?» от MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; обслуживает клиентов до&nbsp;20.00 ОАО «Росинбанк» обслуживает клиентов до 20.00
Мобильный оператор&nbsp;О! объявил о&nbsp;снижении цен на&nbsp;роуминг в&nbsp;Турции Мобильный оператор О! объявил о снижении цен на роуминг в Турции
Синергия смелых решений. В&nbsp;Кыргызстане открылся первый коворкинг для студентов Синергия смелых решений. В Кыргызстане открылся первый коворкинг для студентов