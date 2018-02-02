Сразу два алмаза редкой величины нашли в Якутии

В январе на трубке «Юбилейная» Айхальского горно-обогатительного комбината в Якутии нашли два крупных алмаза ювелирного качества. Их масса составляет 97,92 и 85,62 карата, сообщил сайт корпорации «Алроса».

Как отмечается, оба камня имеют форму октаэдра, прозрачные, с желтоватым оттенком и с небольшими включениями.

«Действительно, крупные камни массой более 50 карат встречаются крайне редко, — пояснил член правления компании «Алроса» Евгений Агуреев. — Такие алмазы традиционно продаются на аукционах, где пользуются большим спросом. Наиболее редкие и чистые из них «Алроса» обрабатывает на своем гранильном подразделении «Бриллианты Алроса» и реализует самостоятельно».

Трубка «Юбилейная» открыта в 1975 году и относится к числу наиболее крупных коренных месторождений алмазов как в Якутии, так и за рубежом.