00:45
USD 87.42
EUR 93.20
RUB 1.17
Экономика

Якутия начала поставки бензиновой фракции в Кыргызстан

«Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК) поставила первую партию бензиновой фракции в Кыргызстан. Партия объемом 3 тысячи тонн доставлена в терминал города Каинды, сообщили в компании.

«В стартовой экспортной поставке удалось отработать новый логистический маршрут повышенной сложности. Продукция компании доставлялась автомобильным транспортом, с помощью паромной переправы и далее транзитом по железным дорогам России, Казахстана и Кыргызстана. Общая протяженность маршрута составила более 7 тысяч 800 километров», — говорится в сообщении.

Коммерческий директор компании Максим Истомин отметил, что среди экспортных направлений реализации продукции для компании привлекательны регионы Центральной Азии и рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

По его словам, в 2021 году на рынок Монголии поставили 920 тонн бензиновой фракции и 620 тонн сжиженного углеводородного газа. В этом году удалось нарастить поставляемые объемы до 3,5 тысячи тонн.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/250715/
просмотров: 6229
Версия для печати
Материалы по теме
Дайте девочкам образование. Режиссер из Кыргызстана о судьбе мигранток в России
Российская бегунья объявила о желании выступать за сборную Кыргызстана
В Якутии водители помогли медвежонку снять бак из-под топлива с головы
Первый кыргызско-якутский словарь издал гражданин КР, живший в Республике Саха
При −52 градуса. В Сети всех поразило видео якутских пожарных
В Бишкек из Якутии и Индии доставили кыргызстанцев
Лидера кыргызов в Якутии подозревают в организации канала незаконной миграции
В Якутии откроется канцелярия посольства Кыргызстана в России
События в Якутске. Суд приговорил кыргызстанца к 14 годам за изнасилование
Кыргызская диаспора в Якутии выступила против запрета на работу мигрантов
Популярные новости
Сахарный завод в&nbsp;Кара-Балте продан компании с&nbsp;иностранным участием Сахарный завод в Кара-Балте продан компании с иностранным участием
Новые тарифы на&nbsp;свет. Кто и&nbsp;сколько будет платить Новые тарифы на свет. Кто и сколько будет платить
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;20&nbsp;февраля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 20 февраля
Кыргызстан впервые вошел в&nbsp;пятерку стран, откуда маркетплейсы&nbsp;РФ завозят товар Кыргызстан впервые вошел в пятерку стран, откуда маркетплейсы РФ завозят товар
Бизнес
Иск к&nbsp;группе Jusan не&nbsp;касается банков в&nbsp;Казахстане и&nbsp;Кыргызстане Иск к группе Jusan не касается банков в Казахстане и Кыргызстане
Почему акцизная политика государства никак не&nbsp;помогает системе здравоохранения? Почему акцизная политика государства никак не помогает системе здравоохранения?
&laquo;Оптима Банк&raquo; наградил сотрудников МЧС за&nbsp;отвагу и&nbsp;профессионализм «Оптима Банк» наградил сотрудников МЧС за отвагу и профессионализм
MBANK запустил выгодные переводы денег в&nbsp;любую точку мира на&nbsp;карты Visa MBANK запустил выгодные переводы денег в любую точку мира на карты Visa
23 февраля, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:01
ИА «24.kg» поздравляет кыргызстанцев с Днем защитника Отечества
22 февраля, среда
23:41
Хакеры похитили данные пользователей Apple, Microsoft и других компаний
23:23
На проспекте Шабдана Баатыра в Бишкеке опять стоят фуры с углем
23:14
Не садитесь пьяными за руль. В Кыргызстане проходит рейд «Бахус»
22:59
Какие медуслуги бесплатные для кыргызстанцев с инвалидностью, напомнили в ФОМС
22:25
Забыли вещи в общественном транспорте? Куда звонить