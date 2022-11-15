Якутия начала поставки бензиновой фракции в Кыргызстан

«Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК) поставила первую партию бензиновой фракции в Кыргызстан. Партия объемом 3 тысячи тонн доставлена в терминал города Каинды, сообщили в компании.

«В стартовой экспортной поставке удалось отработать новый логистический маршрут повышенной сложности. Продукция компании доставлялась автомобильным транспортом, с помощью паромной переправы и далее транзитом по железным дорогам России, Казахстана и Кыргызстана. Общая протяженность маршрута составила более 7 тысяч 800 километров», — говорится в сообщении.

Коммерческий директор компании Максим Истомин отметил, что среди экспортных направлений реализации продукции для компании привлекательны регионы Центральной Азии и рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

По его словам, в 2021 году на рынок Монголии поставили 920 тонн бензиновой фракции и 620 тонн сжиженного углеводородного газа. В этом году удалось нарастить поставляемые объемы до 3,5 тысячи тонн.