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Общество

В России найден орден Красной Звезды ветерана ВОВ Сапарбая Токбаева

В России найден орден Красной Звезды ветерана Великой Отечественной войны Сапарбая Токбаева из Кыргызстана. Об этом сообщила координатор поискового движения КР «Наша Победа — Биздин Жениш» Светлана Лаптева.

По ее словам, к ним обратились представители одной из организаций воинов-«афганцев» в России, в руки которым попал орден.

«Орден им передали граждане, которые нашли его на улице в одном из городов России. Орден проверили по номерам, и оказалось, что представление к награждению выписано на имя Сапарбая Токбаева, 1920 года рождения, который был призван из Чуйской области в 1940 году. Также мы узнали, что ветеран, скорее всего, вернулся домой с фронта. Он награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «За взятие Берлина». Возможно, кто-то из родных выронил награду, а может, ветерана или его родных ограбили и везли орден на продажу», — сообщила Светлана Лаптева.

Поисковики обращаются к кыргызстанцам за помощью в поисках родных и близких Сапарбая Токбаева.
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