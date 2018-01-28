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Общество

Погода подводит: вновь отменены авиарейсы. На этот раз из Джалал-Абада

Одна из частных авиакомпаний сегодня отменила авиарейс из города Джалал-Абад в связи с плохими погодными условиями. Всем пассажирам предлагают вылететь в Бишкек из города Ош.

По словам очевидцев, в аэропорту Джалал-Абада скопилось несколько десятков людей. Они жалуются на плохую работу авиакомпании и ее сотрудников, которые не могут объяснить причины отмены рейсов.

В авиакомпании отмечают,  что готовы выполнить рейс, но из Оша. Пассажиры отмененного рейса отмечают, что цены на такси выросли до 400 сомов.

Стало известно, что самолет из Джалал-Абада в Бишкек не вылетел и 26 января.

Авиарейс по маршруту Бишкек - Джалал-Абад -  Бишкек выполняется три раза в неделю.

Ранее из-за плохой погоды закрывался и аэропорт в городе Ош.

  
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