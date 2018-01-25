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Общество

Более 90 тысяч кыргызстанцев подвержены влиянию высокотоксичных веществ

В Кыргызстане более 90 тысяч людей испытывают воздействие высокотоксичных веществ на здоровье. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил президент Дальневосточного фонда экологического здоровья Петр Шаров.

По его данным, с 2012-го по 2017 год проведена оценка 50 участков с высоким уровнем загрязнения и его воздействия на здоровье людей.

«Мы выбрали места, где есть сохраняющиеся десятилетиями высокотоксичные вещества: свинец, мышьяк, ртуть, пестициды, радиоактивные элементы. В принципе, в Кыргызстане на любом хвостохранилище можно найти содержание мышьяка и ртути. 50 участков — это именно те места, где слишком близко расположены населенные пункты», — рассказал Петр Шаров.
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