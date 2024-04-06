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Агент 024

Жители Каинды жалуются на работу завода «Металл кен»

Жители Каинды недовольны работой металлургического завода «Металл кен». Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их словам, на этой неделе из труб на территории предприятия шел дым кирпичного цвета.

Жители опасаются, что на предприятии нарушают правила безопасности при работах, что может негативно сказаться на экологии.

«Когда из трубы шел этот грязный дым, то было просто нечем дышать. Кроме того, целый день стоял сильный грохот. Не знаем, что там такое работало, но в соседних домах от шума тряслись стекла. Понимаем, что инвесторов надо поддерживать. Но почему власти не следят за тем, чтобы не нарушались экологические нормы?» — возмущены они.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/290894/
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