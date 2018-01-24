Компенсацию морального вреда депутату Бекешеву суд оценил в 2 тысячи сомов

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев прокомментировал ИА «24.kg» тяжбу с инвалидом по зрению Жамилей Темирбаевой, которая еле передвигается из-за травмы ног.

По решению Первомайского районного суда Бишкека от 8 ноября 2017 года информация, которую распространяла Жамиля Темирбаева о депутате, признана не соответствующей действительности. Суд посчитал, что компенсация морального вреда, нанесенного Дастану Бекешеву, составляет 2 тысячи сомов.

Ленинский районный суд столицы 12 января запретил Жамиле Темирбаевой выезд за пределы Кыргызстана.

Сам Дастан Бекешев сказал ИА «24.kg», что понятия не имел, что ответчица должна ему по суду возместить ущерб в денежном эквиваленте, а также об ограничении на ее выезд.

«Я прекрасно знаю, что ее просто подставили. Я не просил денег, мне достаточно было, если бы она публично извинилась за те глупости, которые заявляла обо мне и моей семье», — добавил он и отметил, что вынужден был через суд защищать свои честь и достоинство, поскольку в отношении него подставные лица — и это не представители Общества слепых и глухих — исполняли политический заказ.